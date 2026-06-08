Hasta cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026: el plazo máximo confirmado y las fechas límite de cobro

La llegada de junio abre paso a uno de los momentos más esperados por los trabajadores bajo relación de dependencia y los jubilados: la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En este sentido, una de las consultas que más crece es hasta cuándo se paga el aguinaldo de junio. La legislación laboral argentina cuenta con normativas estrictas que regulan el funcionamiento de este beneficio.

Así, se fija un tope temporal específico para que las empresas del sector privado, los organismos públicos y las entidades de previsión social acrediten los fondos correspondientes al primer semestre del año.

A continuación, el detalle de los plazos legales establecidos, la ventana de días permitida y cómo funciona el cronograma para cada sector.

La fecha límite del calendario: ¿Hasta cuándo hay tiempo de depositar el aguinaldo?





De acuerdo con lo establecido por el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por la Ley 27.073), la primera cuota del aguinaldo tiene una fecha límite de pago fija: el 30 de junio.

Para este año 2026, dicha jornada cae martes, consolidando ese día como el plazo formal para el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, la propia legislación contempla una particularidad técnica para los empleadores:

La ventana de días hábiles: la normativa permite una extensión de hasta cuatro días hábiles adicionales posteriores al vencimiento formal del mes.

Fecha límite efectiva: contando ese plazo extendido, las empresas e instituciones tienen la facultad legal de realizar el depósito de los fondos hasta el martes 7 de julio de 2026 inclusive sin incurrir en una mora formal.

¿Hasta cuándo se paga el aguinaldo de junio?

Excepciones y cronogramas especiales: casas particulares y jubilados





Aunque el 30 de junio funciona como la regla general, existen dos sectores clave que se rigen bajo dinámicas de pago diferenciadas:

Personal de casas particulares: para las trabajadoras y trabajadores domésticos, el esquema estipulado por su régimen específico dictamina que el aguinaldo debe abonarse obligatoriamente durante la última jornada laboral del mes de junio, sin la posibilidad de adherirse a prórrogas o días hábiles adicionales. Jubilados y pensionados (ANSES): la acreditación del SAC no espera al cierre del mes. El organismo previsional unifica el medio aguinaldo con el cobro del haber mensual y el bono de contingencia, desplegando los pagos de forma automática desde la segunda semana de junio según el número de DNI del beneficiario.

¿Cómo se calcula el monto si no se trabajó el semestre completo?





Para percibir el medio aguinaldo completo, el trabajador debe registrar actividad durante los seis meses que componen el bloque que va desde enero hasta junio. El cálculo se realiza tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en ese período.

Sin embargo, quienes hayan ingresado recientemente a un puesto, hayan atravesado una licencia o registrado una desvinculación (renuncia o despido), tienen el derecho garantizado de percibir un aguinaldo proporcional al tiempo de servicio efectivo prestado en el semestre.

Para obtener esta cifra, se debe dividir por dos la mejor remuneración del período, luego dividir ese resultado por los 180 días del semestre y, finalmente, multiplicar el valor obtenido por la cantidad de días efectivamente trabajados.

Los empleados que identifiquen demoras que superen la ventana extendida del 7 de julio tienen la facultad de realizar las consultas correspondientes ante las áreas de recursos humanos de sus empresas o efectuar el reclamo formal con el respaldo de sus respectivos gremios.