Huevos de Pascua, un 50% más caros: ¿Cuáles son los precios que se manejan?

Se acerca la Semana Santa y comienza a observarse la postal clásica de cada año. Tanto las chocolaterías y tiendas especializadas como los supermercados y kioscos exhiben los huevos de Pascua en sus góndolas.

Los consumidores comparan tamaños, tipo de chocolate y precios a la hora de comprar. Esta vez, los rangos de valores van desde $5.000 hasta $350.000, siendo que se registran subas promedio del 50% en relación con el año pasado.

Las opciones incluyen, según un relevamiento de Crónica, huevos pequeños para los más chicos y versiones premium con rellenos y sorpresas. Así como hay marcas más o menos reconocidas, también aparecen distintos segmentos: desde el gourmet, con chocolate con leche y relleno de dulce de leche o frutos secos, hasta el que viene con juguetes o aquel huevo que deslumbra con sus presentaciones especiales.

Este año, el domingo de Pascua será el 5 de abril. Aún quedan dos semanas para la celebración, por lo que los especialistas recomiendan aprovechar estos días para mirar precios y estar atentos a las promociones. En las plataformas comerciales pueden encontrarse descuentos de hasta el 40% y envíos gratis.

Precios: ¿Cuánto se invierte en Pascuas este año?

En comparación con el año pasado, el aumento promedio de los huevos de Pascua se ubica en el 50%. La suba está vinculada, en parte, al contexto internacional.

El cacao, materia prima fundamental del chocolate, es un commodity cuyo precio impacta de forma directa en la producción. La tonelada ronda los 3.300 dólares, lo que eleva los costos para fabricantes y se traslada al precio final.

Según precisa el relevamiento, se pueden conseguir huevos a partir de los $5.000, siendo que las opciones más "gourmet" se encuentran en los $350.000.

Prepararlos en casa sigue siendo una de las opciones más interesantes para "cuidar el bolsillo".

Y más allá de las versiones que se consiguen en chocolaterías, kioscos y supermercados, aparece la opción más económica de elaborar este clásico en el hogar. Para preparar tres huevos de Pascua número 12, se precisan 500 gramos de chocolate con leche y 200 gramos de chocolate blanco, este último ideal para decorar y elaborar figuras.

En cuanto al relleno, se puede optar por confites, malvaviscos o frutos secos, según el gusto de cada uno. También es posible sumar colorante liposoluble para chocolate, por ejemplo en tono rosa para las orejitas de los conejitos, lo que permite darle un toque más creativo y personalizado. Por último, se recomienda contar con alcohol fino, que se utiliza para la limpieza de los moldes y ayuda a lograr un mejor brillo y desmolde.