Jubilados de la mínima: con el aumento por inflación aplicado, ¿cuál es la cifra definitiva que deben cobrar en abril?

En abril, los jubilados que perciben la mínima se encuentran con una liquidación particular. Aunque el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000, este monto no sufrió actualizaciones, lo que significa que el incremento real en el bolsillo proviene exclusivamente del 2,9% de aumento por la fórmula de movilidad.

Si se cobra un solo beneficio básico y no se tienen descuentos por préstamos o moratorias, el monto total que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debe depositar es de $450.319,31. Cualquier cifra por debajo de ese número (sin contar quitas por obra social) indica que hay algún concepto a revisar.

El desglose del haber de los jubilados: ¿Qué se cobra en abril?





Al revisar el ticket del cajero o la aplicación "Mi ANSES", se verá que el pago no es un bloque único, sino que se divide en ítems:

Haber mensual: es la jubilación base, que este mes pasó a ser de $380.319,31 . Sobre este monto es que se calculan los futuros aumentos.

Refuerzo previsional: es el bono de $70.000 . Este dinero no tiene descuentos del PAMI ni se computa para el aguinaldo, por eso figura por separado.

Descuento de obra social: se verá una quita aproximada de $11.409 (el 3% sobre el haber mínimo) destinada al PAMI.

¿Por qué algunos cobran más de $450.319?





Existen dos situaciones comunes este mes que pueden elevar ese piso para quienes tienen la mínima:

Suplemento por el 82% móvil: aquellos jubilados que se retiraron con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) tienen garantizado el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Si ese porcentaje supera el haber mínimo, la ANSES paga un diferencial automático. Asignaciones Familiares: si se tienen hijos menores a cargo o con discapacidad, el monto de la Asignación Familiar se suma al total del recibo, elevando el monto final.

Jubilados de la mínima: ¿Cuánto deben cobrar en abril?

Ojo con los "descuentos fantasma"





Es clave controlar que no estén sacando plata de más. Muchos jubilados notan quitas bajo conceptos como "Seguro de vida", "Cuota social" o "Servicios especiales" de mutuales que nunca contrataron.

Si el monto final es menor a los $450.319 y no se conoce el motivo, está la opción de pedir la baja de estos servicios directamente desde la web de la ANSES, entrando con la clave en la sección de "Aportes y haberes".