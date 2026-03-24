Jubilados de la mínima: los montos que se cobran en abril y las fechas confirmadas por ANSES

Tras conocerse el dato de inflación de febrero (2,9%), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los haberes básicos para abril.

La principal novedad para los jubilados de la mínima es que el bono de $70.000 sigue vigente, lo que garantiza que nadie cobre por debajo de los $450.000.

Jubilados de la mínima: ¿Cómo queda el desglose del cobro para abril?





Haber mínimo base : $380.319,31.

Bono de refuerzo : $70.000.

Total: $450.319,31.

Este monto también aplica para las Pensiones No Contributivas (PNC) de Madres de 7 Hijos, quienes perciben el equivalente a una jubilación mínima.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se cobra en abril?





A diferencia de marzo, que tuvo interrupciones por feriados, el cronograma de abril se desarrollará de forma continua a partir de la segunda semana del mes.

Los jubilados que no superaran la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 : viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1 : lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2 : martes 14 de abril.

DNI terminados en 3 : miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4 : jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5 : viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6 : lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7 : martes 21 de abril.

DNI terminados en 8 : miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.





Jubilados de la mínima: montos que se cobran en abril.

¿Qué sucede con los jubilados que cobran un poco más de la mínima?





Para quienes superan los $380.319 pero no llegan al tope de $450.319, la ANSES pagará un bono proporcional.

Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $400.000, recibirá un refuerzo de $50.319 para alcanzar el piso garantizado.

Este ajuste es automático y se verá reflejado en el recibo de haberes que estará disponible para consulta en la aplicación "Mi ANSES".

Debido al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo no hay atención presencial ni depósitos bancarios.

Las actividades se normalizan el miércoles 25, día en que también se completará el pago de marzo para los jubilados que superan la mínima con documentos terminados en 2 y 3.