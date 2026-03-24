La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes de abril basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.

Este aumento del 2,9% eleva la jubilación mínima, pero la cifra final que llegará al bolsillo depende directamente del bono de refuerzo que el Gobierno decidió mantener.

Para el próximo mes, el monto básico se ubicará en $380.319,30. Al sumarse el refuerzo de $70.000, el tope de ingresos garantizado (lo que nadie cobrará por debajo) asciende a $450.319,30.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?





El refuerzo extraordinario no se paga de la misma manera a todos los beneficiarios. Para contar con los $70.000 completos, el jubilado o pensionado debe percibir el haber mínimo de $380.319,30.

Este grupo incluye a:

Jubilados del régimen general con la mínima .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez .

Madres de 7 Hijos (quienes perciben el equivalente a una mínima).

El sistema del bono proporcional: ¿Cómo funciona el tope?





Aquellos jubilados que cobran un poco más de la mínima, pero no llegan a los $450.319,30, reciben un bono proporcional. El objetivo es que todos alcancen ese límite.

Ejemplos prácticos:

Si el haber de abril es de $400.000 , se recibirá un bono de $50.319,30 para alcanzar el tope.

Si el haber es de $430.000 , el refuerzo será de $20.319,30 .

Si se cobrá $450.319,30 o más, este mes no se obtendrá el bono extra, aunque sí se verá reflejado el aumento del 2,9% en el recibo.

Jubilados y pensionados: ¿Cuál es el nuevo tope de ingresos en abril y quiénes cobran el bono completo?

Calendario de cobros: ¿Cuándo se activa el pago?





Pensiones No Contributivas (PNC) : inician el viernes 10 de abril (DNI 0 y 1).

Jubilados de la mínima : también comienzan el viernes 10 de abril (DNI 0).

Haberes superiores al tope: percibirán sus ingresos a partir del viernes 24 de abril.

Los recibos de haberes detallados con el desglose del aumento y el bono proporcional estarán disponibles para consultar en la aplicación