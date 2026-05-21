La Candelaria suma lodges en medio del bosque y redefine la experiencia de campo

Estancia La Candelaria anuncia la próxima incorporación de una nueva propuesta de alojamiento dentro de su predio: lodges integrados al paisaje, pensados para vivir el campo argentino desde una perspectiva más íntima y contemporánea.

Ubicada a solo 114 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, La Candelaria es reconocida por su emblemático castillo de inspiración francesa, aunque su propuesta original de hospedaje incluye también habitaciones coloniales, bungalows en el bosque y el histórico molino holandés, cada uno con una identidad y experiencia propia.

Ahora, la estancia suma una nueva categoría de alojamiento que amplía su universo de experiencias.

El proyecto contempla 15 lodges distribuidos dentro del entorno natural del parque y el bosque, diseñados para integrarse visualmente al paisaje y ofrecer una experiencia centrada en la calma, la privacidad y la conexión con la naturaleza.

La propuesta se construye sobre una narrativa conceptual que acompañará el lanzamiento:

"Cuando el huésped duerme en el castillo, vive la historia. Cuando duerme en los nuevos lodges, vive el paisaje."

Lejos de reemplazar las experiencias existentes, los nuevos lodges buscan complementar las distintas formas de habitar La Candelaria, ampliando la diversidad de propuestas dentro de la estancia.

Mientras el castillo conserva su impronta histórica y romántica, y los sectores coloniales y bungalows mantienen el espíritu clásico del campo argentino, los lodges incorporan una experiencia inmersiva y moderna en el entorno natural.

El lanzamiento se realizará en distintas etapas durante los próximos meses. La campaña contará con promociones, sorpresas, colaboraciones con creadores de contenido y una narrativa visual enfocada en revelar esta nueva forma de vivir el paisaje dentro de la estancia.

Con esta incorporación, La Candelaria continúa consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más singulares de Argentina, combinando historia, naturaleza, hospitalidad y experiencias diferenciadas en un mismo lugar. La nueva propuesta comenzará a recibir huéspedes a partir de mayo de 2026 y las reservas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de los canales oficiales de la estancia.

Sobre Estancia La Candelaria

Estancia La Candelaria es una estancia boutique que combina arquitectura histórica, naturaleza y tradición argentina en un entorno único. Su propuesta incluye alojamiento en castillo, habitaciones coloniales, bungalows y molino, además de gastronomía de campo, actividades al aire libre, experiencias de día de campo y eventos sociales y corporativos.

Información de contacto Ruta Nacional 205, Km 114.5, Lobos, Provincia de Buenos Aires www.estanciacandelaria.com Tiktok/ Instagram / Facebook: @estanciacandelaria +54 11 5032-7500 info@estancialacandelaria.com