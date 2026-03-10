Las acciones en Wall Street superaron el 7% y el riesgo país perforó los 560 puntos

La jornada del martes estuvo marcada por un fuerte rebote de los activos argentinos en Wall Street, con subas que en algunos casos superaron el 9%. En paralelo, el riesgo país registró una baja, mientras que el dólar se mantuvo relativamente estable.

En medio de un contexto internacional atravesado por la tensión en Medio Oriente, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con importantes ganancias.

Central Puerto encabezó las subas con alzas que oscilaron entre el 9,1% y el 10%, pero cerró la jornada en 7,3%, mientras que Edenor avanzó hasta 6,1%. También se destacaron Loma Negra (5,2%) y Telecom (5%).

En el mercado local, el índice S&P Merval acompañó la tendencia positiva y registró un incremento del 4,2% en pesos y del 4,9% medido en dólares.

El repunte se produjo en un contexto de mayor calma en los mercados internacionales, luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que el conflicto bélico en Medio Oriente podría encaminarse hacia una pronta resolución.

Sus dichos provocaron una caída en el precio del petróleo y generaron cierto alivio en los mercados globales.

En ese marco, el mandatario estadounidense también buscó restarle dramatismo al impacto del aumento del crudo derivado del conflicto y adelantó que su administración podría eliminar algunas sanciones vinculadas al sector petrolero.

Qué pasa con el riesgo país y el dólar





Tras haber rozado los 600 puntos básicos el lunes en medio de la aversión global al riesgo, el indicador elaborado por JP Morgan registró este martes un retroceso significativo, pero perforó los 560 puntos.

El riesgo país descendió a 554 puntos básicos, lo que representa una baja de alrededor de 24 unidades respecto del cierre anterior. La mejora estuvo impulsada por el avance de los bonos soberanos en dólares, entre ellos el Global 2029 (GD29) y el Bonar 2038, que registraron subas cercanas al 2%.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial cotizaba a $1420 en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, los dólares financieros operaban con leves bajas: el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1471,27 y el dólar MEP a $1422,12.