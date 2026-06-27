Las apps de transporte, entre la gran oferta de choferes y la histórica caída de la demanda: "Ya no rinde el trabajo"

Por Jimena Golender

La pérdida de poder adquisitivo del salario transformó a los viajes por aplicación en uno de los primeros consumos prescindibles para los usuarios, generando una caída histórica de la demanda. En paralelo, se registra un récord en la oferta de conductores de apps por la crisis que atraviesa el mercado laboral formal, forzando las jornadas hasta las 14.

"Los viajes vienen cayendo desde el verano. Es que la gente no llega a fin de mes y busca de dónde achicar. A partir del día 15 baja la demanda. Encima se suman choferes todos los días. Ya no rinde el trabajo", explica a Diario Crónica Daniel, un ex empleado administrativo con auto propio que se volcó a las apps de transporte primero como algo pasajero hace dos años y luego se convirtió en su único medio de ingresos.

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los trabajadores registrados muestran un balance negativo en lo que va de 2026 y también en la comparación con un año atrás. Para este sector, los ingresos acumularon una suba del 10,7% en los primeros meses del año, por debajo del 12,3% que avanzaron los precios en el mismo período.

Los choferes aseguran que la demanda cae a partir del día 15 de cada mes.

Esta persistente pérdida de poder adquisitivo del salario real reconfiguró el presupuesto mensual de los hogares. En este escenario, la contratación de viajes a través de aplicaciones digitales sufrió la peor contracción desde su desembarco en el país, convirtiéndose en uno de los primeros consumos prescindibles para las familias.

Desde el sector aseguran que la caída de la demanda acumuló un 15% durante la primera mitad del año, pero para Ulises, un taxista jubilado que se vio obligado a empezar a hacer viajes con su auto particular el panorama es peor: "Antes los pedidos de viaje no paraban y hasta rechazaba varios porque me quedaban muy lejos o eran cortos. Ahora puedo estar parado 20 minutos esperando para tomar un viaje de al menos $10.000 para que rinda más".

Daniel coincide: "Cuando aparece un viaje cercano tenés por lo menos 10 conductores igual de cerca que vos. La competencia creció muchísimo, ya no alcanza con trabajar 8-9 horas, tenés que hacer 12 para sacar lo mínimo".

La caída del consumo terminó impactando sobre quienes dependen justamente de ese gasto extra que hacen los trabajadores para generar ingresos. Es que el ajuste de la era Milei deja poco margen de sueldo entre el pago de los servicios, el alquiler y el supermercado. Tal como detalló este medio semanas atrás, en un contexto económico que presiona sobre los bolsillos, los primeros en ser eliminados fueron los gastos hormiga como por ejemplo, el delivery y las apps de transporte.

Lucía, mamá de una beba de 7 meses, contó a este medio que solía recurrir a una de estas apps para viajar 3 veces por semana desde su casa en Villa Crespo hasta un jardín maternal ubicado en Balvanera: "Me salía entre $5.000 y $6.000 y evitaba el subte o el colectivo en hora pico con un bebé. Tuve que cortarlo porque ya no tenía de dónde achicar".

De acuerdo al relevamiento de Crónica, el transporte mediante aplicaciones abarca tarifas para trayectos de corta distancia de entre $6.000 y $10.000. La realización de dos traslados semanales representa un costo mensual de entre $48.000 y $80.000.

Mercado informal: el doble de choferes en solo dos años

Por otro lado, el mercado está cada vez más saturado por la oferta creciente de choferes. Según datos de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), en 2023 había casi 300.000 choferes activos, y hoy esa cifra trepó a 600.000.

Este escenario, combinado con la baja en las solicitudes de viaje, modificó drásticamente el rendimiento de la actividad.

Para ACCAURA, la expansión del trabajo en plataformas está relacionada con la pérdida de puestos laborales y la precarización del empleo. De acuerdo al último informe del INDEC, la tasa de desocupación nacional fue del 7,8% durante el primer trimestre de 2026. "Las barreras de entrada son bajas y con la suba del desempleo crece el número de conductores", explicaron desde la organización a BAE Negocios.

En la búsqueda para intentar alcanzar un nivel de facturación equivalente al de meses previos, los conductores se ven obligados a prolongar su jornada hasta las 12 y las 14 horas continuas de manejo diario, con todos los riesgos que esto conlleva.

ACCAURA también advirtió sobre otra problemática del sector: mientras que en semestres anteriores la demanda permitía amortizar los costos fijos, en la actualidad el tiempo de circulación vacío redujo el rendimiento de la actividad.

A esta situación se suman los costos variables que deben absorber los dueños de los vehículos: el incremento del precio de los combustibles, el mantenimiento mecánico y la póliza de seguro reduce el margen de ganancia por cada viaje realizado.

En este sentido, Ulises explicó que sus colegas que deben alquilar auto para poder trabajar "la pasan peor". "Es lo mismo que pasaba con los taxis, tienen que pagar entre $380.000 y $420.000 por semana y por día se quedan con $40.000 con suerte. Tienen que comer y cargar nafta. Hacés la cuenta y cómo vivís...", se pregunta el jubilado.