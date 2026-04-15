Malas noticias para jubilados: ANSES confirmó quiénes se quedan sin bono de $70.000 en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una vez más el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados, que continuará vigente durante abril de 2026.

Sin embargo, el organismo también precisó que este refuerzo no alcanzará a todos por igual y que incluso habrá un grupo que dejará de percibirlo a partir de este mes.

El beneficio, que funciona como un complemento del haber mensual, está sujeto a un esquema de ingresos que determina quiénes acceden al monto completo, quiénes reciben una suma menor y quiénes quedan directamente excluidos.

Quiénes se quedan afuera del bono de $70.000 de ANSES en abril

El bono completo de $70.000 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima. En abril de 2026, el haber mínimo quedó fijado en $380.319, por lo que quienes cobran ese monto reciben el refuerzo total. Este grupo incluye a jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos dentro del piso mínimo.

Para estos casos, el bono se suma directamente al haber mensual, lo que eleva el ingreso total a $450.319. Este valor, a su vez, funciona como límite para determinar cómo se aplica el refuerzo en los demás casos.

El esquema establecido indica que el ingreso total (haber más bono) no puede superar los $450.319. Cuando el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce de manera proporcional para no exceder ese tope. Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono de $60.319 para alcanzar el límite fijado.

En cambio, quienes superen los $450.319,31 de haber mensual quedarán automáticamente excluidos del refuerzo. En esos casos, solo cobrarán su jubilación con el aumento correspondiente, sin ningún adicional.

Durante abril, quienes perciban un haber superior a los $450.319 dejarán de percibir el bono de refuerzo. Quienes cobren por debajo de ese tope, pero por encima del haber mínimo, recibirán un bono proporcional.

Fechas de cobro de haberes con aumento y bono

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI finalizados en 0: 10 de abril

DNI finalizados en 1: 13 de abril

DNI finalizados en 2: 14 de abril

DNI finalizados en 3: 15 de abril

DNI finalizados en 4: 16 de abril

DNI finalizados en 5: 17 de abril

DNI finalizados en 6: 20 de abril

DNI finalizados en 7: 21 de abril

DNI finalizados en 8: 22 de abril

DNI finalizados en 9: 23 de abril





Pensiones No Contributivas:

DNI finalizados en 0 y 1: 10 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: 13 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: 14 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: 15 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: 15 de abril





Jubilados que superan la mínima: