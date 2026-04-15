Malas noticias para jubilados: ANSES confirmó quiénes se quedan sin bono de $70.000 en abril
ANSES aclaró que el bono de refuerzo no será equitativo para todos los jubilados y en algunos casos se reduce de forma proporcional si el haber supera cierto monto o directamente puede quedar anulado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una vez más el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados, que continuará vigente durante abril de 2026.
Sin embargo, el organismo también precisó que este refuerzo no alcanzará a todos por igual y que incluso habrá un grupo que dejará de percibirlo a partir de este mes.
El beneficio, que funciona como un complemento del haber mensual, está sujeto a un esquema de ingresos que determina quiénes acceden al monto completo, quiénes reciben una suma menor y quiénes quedan directamente excluidos.
Quiénes se quedan afuera del bono de $70.000 de ANSES en abril
El bono completo de $70.000 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima. En abril de 2026, el haber mínimo quedó fijado en $380.319, por lo que quienes cobran ese monto reciben el refuerzo total. Este grupo incluye a jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos dentro del piso mínimo.
Para estos casos, el bono se suma directamente al haber mensual, lo que eleva el ingreso total a $450.319. Este valor, a su vez, funciona como límite para determinar cómo se aplica el refuerzo en los demás casos.
El esquema establecido indica que el ingreso total (haber más bono) no puede superar los $450.319. Cuando el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce de manera proporcional para no exceder ese tope. Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono de $60.319 para alcanzar el límite fijado.
En cambio, quienes superen los $450.319,31 de haber mensual quedarán automáticamente excluidos del refuerzo. En esos casos, solo cobrarán su jubilación con el aumento correspondiente, sin ningún adicional.
Fechas de cobro de haberes con aumento y bono
El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.
Jubilados que cobran la mínima:
- DNI finalizados en 0: 10 de abril
- DNI finalizados en 1: 13 de abril
- DNI finalizados en 2: 14 de abril
- DNI finalizados en 3: 15 de abril
- DNI finalizados en 4: 16 de abril
- DNI finalizados en 5: 17 de abril
- DNI finalizados en 6: 20 de abril
- DNI finalizados en 7: 21 de abril
- DNI finalizados en 8: 22 de abril
- DNI finalizados en 9: 23 de abril
Pensiones No Contributivas:
- DNI finalizados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI finalizados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI finalizados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI finalizados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI finalizados en 8 y 9: 15 de abril
Jubilados que superan la mínima:
- DNI finalizados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI finalizados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI finalizados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI finalizados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI finalizados en 8 y 9: 30 de abril