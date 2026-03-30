Mendocino fue mordido por serpiente venenosa a metros de su propia vivienda

Un hombre se encontraba realizando algunas tareas de limpieza en el patio de su casa que está ubicada en zona de montaña, cuando fue mordido por una serpiente.

Mientras intentaba reponerse de los fuertes dolores y del susto, tuvo coraje como para atrapar al animal, reducirlo y llevarlo hasta un puesto policial para pedir ayuda.

El hecho ocurrió en la localidad de Uspallata en zona de precordillera y a una distancia, hacia el oeste, de 120 kilómetros desde la capital mendocina.

De esta manera, una vez que ingresó al edificio de Comisaría 23, fue asistido por personal de guardia.

Los efectivos policiales procedieron a brindarle asistencia llevándolo hasta la sede el hospital local y luego las autoridades dispusieron su traslado al Gran Mendoza, donde fue asistido en el hospital "Lencinas".

Al respecto, brindó detalles el médico Sergio Sánchez dijo que se trata de una "yarará ñata" . El infectólogo en diálogo con LV6 señaló: "El veneno de esta serpiente se llama 'hemolítico necrótico', lo que provoca una lesión en la piel necrotizante que puede llegar a ser grave".

En el caso de esta persona, detalló que "el hombre levantó una piedra y debajo estaba escondida la serpiente, esta saltó y lo mordió. "Es un ejemplar pequeño y posiblemente no haya tenido mucho veneno", debido a que la lesión fue menor.

El infectólogo indicó que la herida "fue en el dedo índice de una de las manos del hombre. "Llegó a tiempo, se le puso el suero antiofídico y evoluciona favorablemente ".

El médico Sergio Sánchez explicó que la prevención ante estos casos es "solamente lavar la herida e ir al hospital".

Dijo que está prohibido succionar la herida para intentar sacar el veneno, debido a que esto puede agravar la infección y concentrar el veneno.

Otra práctica que está prohibida ante la mordida de una serpiente es realizar un torniquete, porque la falta de oxígeno en la sangre también puede generar un cuadro más grave en la salud del paciente.

La yarará ñata (Bothrops ammodytoides) es una especie de serpiente que sólo se distribuye en Argentina, donde habita en zonas áridas, tanto serranas como medanosas y en especial en zona de montaña como la mendocina.

Posee un patrón de coloración similar al de otras especies de yarará, pero se caracteriza por presentar una "nariz respingada".

Su dieta se basa en pequeños vertebrados como roedores y lagartijas, aunque también se mencionan aves y anfibios. Los registros previos en distintas zonas del país sobre lagartijas como presas de esta especie incluyen a la lagartija de collar (Stenocercus pectinatus), el matuasto andino (Pristidactylus scapulatus) y la lagartija de pintas amarillas (Liolaemus cf. ruibali).

A esta pequeña lista podemos sumar ahora a la lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus), con quién comparte hábitat en la barrera medanosa austral.

En las últimas horas se informó que el paciente se encuentra internado y fuera de peligro, con asistencia médica en forma permanente para controlar los valores de oxígeno en sangre y presión arterial, entre otros.