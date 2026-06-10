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Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
FUERTE APOYO

Militantes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner a un año de su condena

Una multitud de agrupaciones peronistas marchó hacia el departamento donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

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Agrupaciones políticas y militantes peronistas se movilizaron este miércoles masivamente hacia el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple una pena de prisión domiciliaria. 

La convocatoria se realizó al cumplirse el primer aniversario de la sentencia dictada en el marco de la denominada causa Vialidad.

Saludo desde el balcón y cánticos

Durante la concentración pública, los asistentes se agruparon sobre la calzada para manifestar su disconformidad con el fallo judicial y exigir la inmediata liberación de la referente política. 

Ante la permanencia de las columnas de simpatizantes en las inmediaciones del edificio, la exjefa de Estado se asomó al balcón de la propiedad para responder las muestras de apoyo de los presentes.

El momento del saludo coincidió con la entonación por parte de la multitud de "Ji Ji Ji", la emblemática composición de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La elección de la pieza musical funcionó también como un recordatorio civil a pocos días del fallecimiento del cantante Carlos "Indio" Solari, músico que había expresado públicamente su afinidad con la figura de la exmandataria.

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