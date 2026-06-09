Monteoliva cruzó los cuestionamientos: "Es ridículo pensar que se priorizó lo ideológico en la despedida del Indio Solari"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó como "ridículo" que se adjudiquen motivos ideológicos a la decisión de no ceder el Congreso de la Nación para el velatorio de Carlos "Indio" Solari.



La funcionaria aclaró que la resolución oficial respondió estrictamente a factores de seguridad y logística, debido a que la masiva concurrencia que se preveía impedía que la despedida se desarrollara en lugares cerrados o con accesos de alta complejidad.

Los motivos de la elección del lugar

Frente a las versiones que señalaban un trasfondo político en la organización, la ministra descartó de plano esas interpretaciones en declaraciones radiales: "Pensar que tuvimos un criterio ideológico es totalmente ridículo, no tiene absolutamente nada que ver".

Según explicó Alejandra Monteoliva, las características del público del artista hacían inviable la utilización de los edificios públicos tradicionales: "Todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público que podía asistir, y no podía hacerse ni el Congreso ni en la Casa Rosada. Me atrevería a decir que no podía hacerse en ningún espacio totalmente cerrado y con ingresos complejos".

La titular de la cartera de Seguridad reveló además que la propuesta inicial del Gobierno nacional para realizar el homenaje público fue el predio de Tecnópolis, una alternativa pensada especialmente por sus facilidades de acceso.

Balance positivo y coordinación entre jurisdicciones

A pesar de las discusiones previas sobre la sede, la funcionaria nacional destacó el resultado del operativo y elogió el despliegue realizado en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde finalmente se llevó a cabo el último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Para Alejandra Monteoliva, el hecho de que la despedida del músico "haya terminado sin ningún incidente es satisfactorio".

Asimismo, la ministra ponderó el trabajo articulado con la administración de la provincia de Buenos Aires al concluir que el evento "estuvo muy bien organizado y realmente creo que fue el lugar apropiado para congregar tantas personas".