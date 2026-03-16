Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator del fútbol argentino

El mundo del fútbol está de luto: este lunes por la madrugada murió el histórico relator Marcelo Araujo, a los 78 años. El periodista atravesaba un cuadro de salud delicado después de haber sufrido una neumonía y se encontraba internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano.

El comunicador, cuyo nombre real era era Lázaro Jaime Zilberman, se convirtió en una de las voces más identificadas con las transmisiones deportivas en la Argentina. Durante años integró una recordada dupla en los relatos junto al comentarista Enrique Macaya Márquez, con quien protagonizó coberturas futboleras que quedaron grabadas en la memoria del público.

En los últimos años, la salud del relator se vio afectada también por las secuelas de un contagio de coronavirus durante la pandemia. No habrá velatorio, y será cremado el martes en el cementerio de Chacarita.

Marcelo Araujo dejó su marca en el fútbol con un relato único y frases que trascendieron la cancha





Su manera de relatar combinaba precisión en el análisis, manejo perfecto de los tiempos en la narración de las jugadas, un toque de ironía y la costumbre de mencionar a los futbolistas con todos sus nombres y apellidos cada vez que convertían un gol. Varias de sus expresiones se hicieron parte del habla popular y trascendieron el ámbito deportivo.

A lo largo de su carrera, protagonizó momentos memorables que sorprendieron al público. Uno de ellos pasó en un partido entre Platense y Boca, cuando decidió dejar el relato en medio del encuentro tras una jugada extraordinaria del defensor Luis Fabián Medero. "Basta para mí. Señoras y señores, buenas noches", dijo antes de retirarse.

Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez: la dupla que marcó una época en el relato del fútbol argentino (Archivo).

Originario del barrio porteño de Villa Crespo, Araujo inició su camino en los medios en la década del '70 junto a Fernando Niembro. En agosto de 1989 llegó a la conducción de "Fútbol de Primera", formando una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez que dejó huella en la transmisión de los principales partidos de la liga argentina y de la Selección Nacional.

Después de su paso por DSports, en 2009 se incorporó a la Televisión Pública para liderar Fútbol Para Todos, llevando los encuentros de la Primera División a todo el país de manera libre y gratuita. Ahí trabajó junto a Julio Ricardo y Fernando Pacini, y permaneció como referente de las transmisiones hasta abril de 2014, cuando decidió renunciar públicamente luego de quedar excluido del Superclásico entre River y Boca, el duelo más esperado del fútbol argentino.

El relato de un amigo: Tití Fernández y sus recuerdos de Marcelo Araujo





El periodista deportivo y amigo cercano de Marcelo Araujo, Tití Fernández, recordó la trayectoria y la relación personal que compartieron durante décadas. "Estoy triste, muy triste. Laburé desde el año '80 con Marcelo... 46 años. Nada, un maestro, un amigo, un querido amigo con el que compartimos la vida, los hijos", dijo Fernández en declaraciones radiales.

Sobre los últimos años de Araujo, Tití Fernández contó cómo la salud del relator se había visto afectada: "Marcelo estuvo los últimos tres o cuatro años convaleciente, tuvo un COVID muy feo, estuvo al borde de la muerte tres o cuatro veces y Nora fue una de las personas que más cerca estuvo de él. Mi señora lo amaba".

El periodista también destacó la innovación de Araujo en el relato televisivo y la dupla que conformó con Enrique Macaya Márquez: "Para mí Marcelo fue el inventor del relato en la tele. Hubo un antes y un después de Marcelo Araujo. Ninguna duda de eso... Le sacó el almidón al relato de la televisión. Le sacó el almidón a Macaya; Macaya era un tipo solemne e hicieron una dupla espectacular".

Marcelo Araujo tenía 78 años y falleció este lunes por la madrugada (Archivo).

Además, recordó su aporte como formador de periodistas: "Fue un maestro primero porque en un momento tuvo una escuela de periodismo y ahí surgieron infinitos... Germán Paolovski, Gustavo López... todos empezaron a laburar en la red, todos fueron a trabajar a la tele. Son todas figuras hoy consagradas".

Finalmente, Tití Fernández reflexionó sobre cómo Araujo transformó la manera de narrar el fútbol en televisión: "Hoy hay cosas que se dicen que hoy no se podrían repetir. Hoy son mucho más solemnes los relatores, pero nosotros hacíamos de un partido de un 0 a 0... hacíamos un show, porque el fútbol es un show".