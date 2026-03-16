Murió Marcelo Araujo: las frases más icónicas del histórico relator

Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años, luego de haber estado internado durante los últimos días en la localidad de Vicente López.

Lázaro Jaime Zilberman, fue una de las voces más reconocidas del fútbol argentino y dejó una huella imborrable en la televisión con su participación en el emblemático programa Fútbol de Primera.

Las frases más recordadas de Marcelo Araujo

"Ahí se viene Boooooooooca"



"Se viene la baaaaaaaaaaaaaaandaaaaaaaaaaa" (River)

"Ya la tiene, el enganche del club mas grande del mundo. Con Uds. el Sr. Juan Román Riquelmeeeeeee. Sobran las palabras sres...."

"A continuación se entonarán los himnos nacionales, algo que nada tiene que ver con el fútbol"

"El Shileeeeno!" (Marcelo Salas)

"El fenómeno, el fenómeno, el fenómeno... Joseeé Marcheeelo Salaaaas"

"Con ustedes, el torero" (Juan Román Riquelme)

"Ahí lo veo a... (nombra viejas glorias del club, ante una pelota parada)" Ej. "Ahí lo veo en el área a Fabbri, a Meléndez; Roma se prepara para despejar..."

"Chapiiiiiita... Ah, no, Chapita... ¿Por qué, por qué?"

"Alguien puede bajarla por favor? Muchas gracias, muy amables..."

"La que te devoraste!"

"Lo que te comiste, hermano ..."



"Martín ¡Martíiiiiiin!" (Martín Palermo)

"Milaaagro en el área de ..."



"¿Estoy crazy, Macaya?"



"¿¡Qué hiciste Martín!? Martín! ¿Vos viste lo que hizo?"

Una voz que marcó época en el fútbol argentino

Durante más de una década, Araujo fue el principal relator de los partidos del campeonato de Primera División del fútbol argentino, etapa en la que se convirtió en una referencia para varias generaciones de hinchas.

En ese ciclo televisivo formó una recordada dupla con el histórico periodista Enrique Macaya Márquez, con quien protagonizó algunas de las transmisiones más emblemáticas del fútbol nacional.

Relator de la Selección argentina en Mundiales

Además de su trabajo en el torneo local, Araujo también relató partidos de la Selección Argentina en diferentes ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y en torneos de Copa América.

Con su estilo apasionado y frases que quedaron en la memoria de los fanáticos, se transformó en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo argentino.

Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol y entre quienes crecieron escuchando sus relatos.