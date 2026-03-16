Boca y River despidieron a Marcelo Araujo con emotivos posteos: los compilados de los mejores relatos históricos

Los clubes del fútbol argentino le rindieron homenaje en sus redes sociales a Marcelo Araujo, histórico relator que murió este lunes luego de dejar un legado en las transmisiones deportivas. Boca y River publicaron dos de los posteos más emotivos.

El Xeneize compartió un video con un compilado de relatos históricos de Araujo. "Relatos apasionados, apodos que todavía resuenan en la hinchada y una voz que acompañó gritos de gol que nos marcaron para siempre. QEPD, Marcelo Araujo", expresaron desde la cuenta oficial del club de la Ribera.

En el video, se puede observar el gracioso momento de Araujo relatando el gol de Luis Medero, cuando Boca enfrentaba a Platense en el estadio de Independiente por el Apertura de 1992, para luego abandonar la transmisión. "Si lo hacés, me voy", había amenazado.

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También se ven goles de leyendas del club de La Ribera y relatos que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas: un gol de Juan Román Riquelme a Estudiantes, el famoso tanto de Martín Palermo en un Superclásico, y un tiro libre al ángulo de Diego Armando Maradona.

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QEPD, Marcelo Araujo. pic.twitter.com/5RFYibAQNA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 16, 2026

De la vereda de enfrente, River también reconoció al histórico relator argentino: "Shut up Macaya, que se viene el gol de River", haciendo referencia a un momento que quedará marcado para los hinchas Millonarios.

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El compilado también cuenta con varios goles y jugadas en distintos partidos y, sobre todo, Superclásicos ante Boca, como el caño y el gol de Eduardo Coudet, actual entrenador del club de Núñez.

En el video, además, aparecen glorias de la institución como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y el chileno Marcelo Salas, con su recordado tanto ante Vélez en el Apertura 1996, donde River fue campeón.