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TREMENDO RECUERDO

Los relatos más recordados de Marcelo Araujo, el periodista que cambió la forma de transmitir el fútbol

El legendario relator fue una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Argentina y dejó momentos inolvidables con su particular estilo.

El periodismo deportivo argentino perdió a una de sus voces más emblemáticas. Con la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años, el fútbol también despide a un relator que marcó una época en la televisión y que influyó en generaciones de periodistas y fanáticos.

Considerado uno de los narradores más influyentes en la historia del fútbol argentino, dejó relatos inolvidables que quedaron grabados en la memoria colectiva de los hinchas. Por eso, a modo de homenaje, vale la pena repasar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera al aire.

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Hay muchos relatos emocionantes y emblemáticos que quedaron en la historia. Sin embargo, varios de ellos se convirtieron en verdaderos clásicos de la televisión deportiva argentina y ayudan a entender por qué su figura dejó una huella tan profunda en el fútbol del país.

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Gol de Diego Maradona (Boca) a Argentinos Juniors de tiro libre - Apertura 1995

Gol de Luis Medero (Boca) a Platense - Apertura 1992

Gol de Martín Palermo en el Superclásico ante River- 9/5/1999

El legendario gol de Claudio Caniggia a Brasil en el Mundial de Italia 1990

El gol de Hernán Crespo a América de Cali en la final de la Libertadores 1996


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