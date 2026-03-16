Los relatos más recordados de Marcelo Araujo, el periodista que cambió la forma de transmitir el fútbol

El periodismo deportivo argentino perdió a una de sus voces más emblemáticas. Con la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años, el fútbol también despide a un relator que marcó una época en la televisión y que influyó en generaciones de periodistas y fanáticos.

Considerado uno de los narradores más influyentes en la historia del fútbol argentino, dejó relatos inolvidables que quedaron grabados en la memoria colectiva de los hinchas. Por eso, a modo de homenaje, vale la pena repasar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera al aire.

La IA simuló el sorteo de la Copa Libertadores 2026: el durísimo grupo que le tocó a Boca

Hay muchos relatos emocionantes y emblemáticos que quedaron en la historia. Sin embargo, varios de ellos se convirtieron en verdaderos clásicos de la televisión deportiva argentina y ayudan a entender por qué su figura dejó una huella tan profunda en el fútbol del país.

Alarmas en Boca: Exequiel Zeballos está en la mira de un grande de Italia

Gol de Diego Maradona (Boca) a Argentinos Juniors de tiro libre - Apertura 1995

%uD83C%uDF99%uFE0FEl relato ÉPICO de Marcelo Araujo (QEPD) embellece aún más este GOLAZO de tiro libre de Diego Armando #Maradona.



%uD83D%uDDE3%uFE0F"Acariciala, Diego. Y después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota".pic.twitter.com/wKLKnb9PJv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 16, 2026

Gol de Luis Medero (Boca) a Platense - Apertura 1992

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD19 "SI LO HACES ME VOY"



Corría el año 1992, Boca y Platense jugaban en La Doble Visera.



Luis Medero hace este terrible golazo, y el gran Marcelo Araujo, SE FUE DE LA TRANSMISIÓN, dejando a Macaya Márquez relatando los últimos 5 minutos del partido. pic.twitter.com/4aLOKj2pxB https://t.co/5WwWTQCBbw — %uD83E%uDD4A%uD835%uDD73 BARRAS DEL MUNDO %u26BD%uD83C%uDF7A (@Barras_LATAM) March 16, 2026

Gol de Martín Palermo en el Superclásico ante River- 9/5/1999

Marcelo Araujo y uno de sus relatos mas conocidos, Martin Palermo y la recaudación del superclásicopic.twitter.com/V1wMgvHvE1 — BOCA JUNIORS %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA (@PadreBostero) March 16, 2026

El legendario gol de Claudio Caniggia a Brasil en el Mundial de Italia 1990

"CANIGGIA AHORA O NUNCA. EL TRIUNFO CANIGGIA. GOL"



El relato de Marcelo Araujo para eliminar a Brasil. Descanse en paz, maestro. pic.twitter.com/B4jfGdw7Rp — Modo Scaloneta %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFC6 (@ModoScaloneta) March 16, 2026

El gol de Hernán Crespo a América de Cali en la final de la Libertadores 1996



