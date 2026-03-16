Los relatos más recordados de Marcelo Araujo, el periodista que cambió la forma de transmitir el fútbol
El legendario relator fue una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Argentina y dejó momentos inolvidables con su particular estilo.
El periodismo deportivo argentino perdió a una de sus voces más emblemáticas. Con la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años, el fútbol también despide a un relator que marcó una época en la televisión y que influyó en generaciones de periodistas y fanáticos.
Considerado uno de los narradores más influyentes en la historia del fútbol argentino, dejó relatos inolvidables que quedaron grabados en la memoria colectiva de los hinchas. Por eso, a modo de homenaje, vale la pena repasar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera al aire.
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Hay muchos relatos emocionantes y emblemáticos que quedaron en la historia. Sin embargo, varios de ellos se convirtieron en verdaderos clásicos de la televisión deportiva argentina y ayudan a entender por qué su figura dejó una huella tan profunda en el fútbol del país.
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