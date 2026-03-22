La opinión de Luis Ventura: Marcelo Araujo se fue a relatarle a Dios

Partió Marcelo Araujo, un histórico y revolucionario relator que marcó una época dentro del periodismo radial y televisivo, rompiendo todos los esquemas y estructuras de la formalidad. Marcó un circuito, y la peleó hasta el final, dejándonos a los 78 años. Estaba internado en el Hospital Italiano desde hace unos días, hasta la madrugada del lunes pasado, cuando llegó la triste noticia de su partida.

En la memoria de todos los que somos futboleros o estamos ligados al deporte más maravilloso del mundo, quedarán plasmadas las típicas frases que soltaba Marcelo en sus transmisiones deportivas sobre todo en los años 90, en el ciclo dorado del programa "Fútbol de Primera" que condujo con su amigo y colega, Enrique Macaya Márquez.

Se ganó la fama, con un estilo propio y muy personal, en la narrativa de los encuentros deportivos, cargados y llenos de un humor gracioso, haciendo uso de apodos para con los jugadores y frases icónicas como "estás crazy Macaya" o exclamaciones como, "Sí lo hacés me voy" y hoy lamentablemente al que le tocó irse fue a él.

Había nacido en el barrio porteño de Villa Crespo, siempre estuvo ligado a la comunicación, sus primeros pasos los dio junto a su colega Fernando Niembro en la década de los 70 y en agosto 1989 saltó a la fama al asumir la conducción de "Fútbol de Primera", que marcó una época no solo en el programa, sino en la transmisión de los eventos más importantes del fútbol argentino, el fútbol internacional y por supuesto de todas las etapas vividas de nuestro seleccionado nacional.

En 1999 fue galardonado y premiado con el Martín Fierro de Oro. Hizo historia y su popularidad creció a pasos agigantados especialmente entre los años 80 y 90, donde muchos de los colegas que empezaban a dar sus primeros pasos dentro de lo que era el periodismo deportivo trataron de copiarlo e imitarlo pasando así a ser un referente total.

Pero es así, como todos sabemos, siempre hay un principio, un final, y hoy nos toca despedirnos de alguien que nos deleitó con sus frases inolvidables y anda a saber si hoy se la está diciendo al Supremo, "Te lo devoraste". ¡Te lo digo yo!