La opinión de Luis Ventura: Luciano Castro, del purgatorio, buscando el cielo

Lo que pareciera, que nunca fuera a romperse o separarse, hoy puede ser posible, por las diferentes circunstancias de la vida, entre las idas y vueltas, de las posturas y actitudes personales en las que muchas veces no hacen volar, sin saber donde vamos a caer y nos terminan depositando en la punta del abismo. Reapareció Luciano Castro, luego de una internación voluntaria en un centro terapéutico, donde se enfocó en su sanación y su pedido de ayuda para poder continuar con su vida personal y privada, haciendo y dejando bien claro su pronta recuperación por sus hijos para seguir con el eje de su vida.

El actor tuvo que dar un giro muy inesperado, teniendo que tomar una drástica decisión para llegar a estar en un estado óptimo, recordando que hace unos días atrás, el 2 de marzo, tras haber estado tres semanas bajo tratamiento, hoy lo vemos con otra postura y con otra visión para encarar positivamente todo lo que se viene, obviamente sin su ex pareja, la actriz Griselda Siciliani, quién se encuentra muy firme en su postura de no continuar con esta relación casi maravillosa que mantenía con "Lucho" en la que todos veíamos de afuera y decíamos, "es perfecta".

Pero la sumatoria de actitudes y de distintos momentos llevo a su final, donde la gran mayoría de la gente que los seguían desde cerca a la pareja, quedaron con la boca abierta ante la ruptura y el final de la misma. Castro, reapareció nuevamente de manera pública y explicó que estuvo que estuvo muy deprimido y en tales circunstancias pidió a gritos ayuda y la consiguió por parte de sus amigos, compañeros y profesionales.

No es fácil y será un proceso largo y angustiante, pero vale la pena luchar por lo que un más ama, sus tres hijos, desprendiéndose de ella, que en tiempos pasados trataría de recuperarla, pero al divulgarse los chats del actor con una mujer en España, activándose como reguero de pólvora en los medios periodísticos, los que le dieron un tratamiento muy intenso y desgastante, lo que se convirtió en un verdadero bombazo y la consecuente separación con la actriz, llevándolo a un verdadero cuadro de angustia que admitió en las diferentes entrevista que supo dar, desencadenando la opción del cobijo profesional.

De cualquier manera, lo veo que está con toda la fuerza y todas las ganas de recuperar todo lo que perdió y apostaría un poroto a favor de su vuelta para volver a reconquistar al amor que se fue. "Nadie se emborracha sin descorchar la botella". ¡TE LO DIGO YO!