Luciano Castro volvió al trabajo con cuidado extremo y condiciones especiales: los detalles de su regreso

Tras las repercusiones por sus infidelidades y la escandalosa separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió internarse en un centro terapéutico. El actor optó por correrse del ruido mediático y priorizar su salud emocional en un momento delicado, aunque dos semanas después, obtuvo el alta. Luego, trascendió información sobre el futuro del actor y sorprendió que retomó sus compromisos laborales, bajo condiciones especiales, y hoy se conocen más detalles al respecto. La producción de Sebastián Ortega armó un operativo a medida para que el actor pueda reinsertarse en el trabajo sin sobresaltos.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Luciano Castro grabó toda la semana, tranquilo, cuidado y contenido en locaciones específicas para "El tiempo puede esperar". El actor interactuó con Carla Peterson, Jorgelina Aruzzi y Jerónimo Bossia en escenas que se filmaron en lugares reservados, sin acceso para la prensa.

Tal como adelantamos, Castro cumple con el contrato, en tanto esta semana se incorpora Pablo Rago al elenco para realizar sus escenas. La dirección está a cargo de Mariano Ardanaz, con la dirección general de Ortega, que dispuso un hermetismo absoluto alrededor del rodaje.

La producción decidió no informar el lugar de grabación y mantener un hermetismo total para evitar presencia de medios. La prioridad es cuidar al actor y garantizar un regreso ordenado, sin exposición innecesaria. El elenco de esta nueva etapa cuenta con Carla Peterson, Valentina Zenere, Jorgelina Aruzzi, Juan Leyrado, Pablo Rago, Jerónimo Bosio y Leonora Balcarce, entre otros. Se trata de un proyecto importante dentro de Underground, que apuesta fuerte a esta segunda temporada, aunque la primera aún no se estrenó. El clima puertas adentro es de acompañamiento y respeto frente al momento personal que atraviesa Castro.

Mientras el actor se reincorpora al trabajo, afuera siguen los rumores. Tras la separación, surgieron versiones sobre un posible romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta. Sin embargo, tanto la actriz como el músico salieron a desmentir con contundencia. Spinetta afirmó en redes que la última vez que vio a Griselda fue hace diez años y negó cualquier vínculo amoroso. Ella, por su parte, ironizó y promocionó el disco del artista. Con el foco puesto en la ficción, Castro sigue adelante con su recuperación, alejado del escándalo y con el respaldo de una producción que lo cuida al máximo.