Ni Una Menos: convocatoria, cortes y todo lo que hay que saber del 3J

El colectivo feminista Ni Una Menos realizará este miércoles 3 de junio una movilización al Congreso de la Nación para pedir justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

La marcha se enmarca en una nueva jornada del 3J contra la violencia de género y llevará como consigna "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos". La concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso, donde se realizará el acto central. La movilización se realizará luego de la marcha habitual de los jubilados del miércoles, que será acompañada en su reclamo por Ni Una Menos.

Quiénes se suman a la convocatoria

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su presencia y concentrará en Yrigoyen y Solís. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también participará: desde la organización indicaron que "la marcha había sido resuelta en asamblea hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba".

Dónde habrá marchas en el interior del país

Además de la jornada central en Buenos Aires, habrá concentraciones en distintas ciudades:

Córdoba : 17 h en Colón y Cañada

: 17 h en Colón y Cañada Mendoza : 18.30 h en el Kilómetro Cero

: 18.30 h en el Kilómetro Cero Santa Fe : 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a Plaza 25 de Mayo

: 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a Plaza 25 de Mayo Paraná : 15 h en Plaza 1 de Mayo, con marcha a Casa de Gobierno

: 15 h en Plaza 1 de Mayo, con marcha a Casa de Gobierno Neuquén Capital : 17.30 h en el Monumento al General San Martín

: 17.30 h en el Monumento al General San Martín Bariloche : 18 h en Moreno y Beschedt

: 18 h en Moreno y Beschedt Cutral Co - Plaza Huincul : 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca

: 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca Trelew : 17 h en Plaza Independencia

: 17 h en Plaza Independencia Comodoro Rivadavia: 15 h en Plaza Kompuchewe





"Desidia organizada"

El colectivo también difundió un comunicado en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba y, de manera puntual, al fiscal Raúl Garzón, a quien señalaron por "misoginia y clasismo". En el texto, la organización sostuvo que "con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular".

Desde Ni Una Menos afirmaron que "estas vidas para el Poder Judicial no importan" y describieron la situación como una "desidia organizada", al tiempo que criticaron al fiscal por haber "elogiado morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda". El comunicado también apuntó contra los recortes en políticas públicas destinadas a combatir las violencias de género y cerró con una consigna: "Justicia por Agostina, por Dulce, por Noelia y por todas las que nos faltan".