¿72 horas de lluvia? Anticipan el regreso de un frente de tormentas en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el regreso de las precipitaciones tras un período de condiciones estables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un frente de mal tiempo que se extenderá por 72 horas consecutivas, que afectará a la ciudad y sus alrededores con lluvias débiles y tormentas de variada intensidad hacia los últimos días de la semana entrante.

Estabilidad durante los primeros días de la semana

De acuerdo con los datos brindados por el SMN, las primeras jornadas del período mantendrán temperaturas mínimas de dos dígitos y marcas térmicas templadas.

Para el lunes se prevé un cielo mayormente nublado con un termómetro que oscilará entre los 10 y los 15 grados, replicando condiciones similares el martes, día en que el cielo continuará completamente cubierto.

El miércoles se perfila como la última jornada de tiempo estable en Buenos Aires. Las previsiones oficiales mantienen una nubosidad compacta y temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 16 grados de máxima, sin registrarse fenómenos adversos hasta el final del día.

El avance del frente de tormentas

Si bien el organismo oficial todavía no incluyó lluvias en su reporte extendido, el portal especializado Meteored proyecta el inicio de la inestabilidad a partir de la noche del jueves, jornada que cuenta con un 50% de probabilidades de lluvias débiles.

El desmejoramiento técnico se profundizará durante el viernes, cuando la probabilidad de tormentas ascenderá al 70% con precipitaciones que podrían desarrollarse a lo largo de todo el día.

Finalmente, el sábado continuará bajo la influencia del mal clima, registrando un 60% de chances de tormentas consecutivas y lluvias persistentes en toda la región.