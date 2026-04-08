Paro de colectivos este jueves en el AMBA: qué líneas no circulan y cuáles sí

Las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibieron los fondos para pagar los sueldos de marzo pararán desde la medianoche de este miércoles. Así lo confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras cuatro días hábiles del mes sin que se completara el pago de haberes en determinadas empresas.

"Al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril", indicó el gremio en un comunicado, y aclaró que el paro de colectivos alcanza exclusivamente a las firmas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes.

La UTA también apuntó contra los empresarios del sector: "Bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales".

Qué líneas se ven afectadas

Las líneas que podrían quedar sin servicio desde la medianoche son aquellas de jurisdicción nacional y provincial que no hayan recibido los fondos: 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.

En tanto, las líneas 64, 65 y 151, que operan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estuvieron funcionando con normalidad durante el miércoles.

Qué dijeron las empresas

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) salió a aclarar que la reducción de hasta el 30% en las frecuencias registrada durante el día no fue una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para costear el gasoil.

La cámara empresaria también señaló que los subsidios ingresaron este miércoles y que el resto de las líneas afectadas "se irán normalizando a partir de mañana". Desde AAETA remarcaron que "la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos" para garantizar un transporte seguro.

La posición del Gobierno

El Ejecutivo nacional sostuvo este miércoles que ya realizó las transferencias a las empresas para cubrir los salarios del mes. Sin embargo, la UTA advirtió que esos fondos no llegaron a todas las líneas, lo que derivó en el anuncio de la medida de fuerza.