Cuánto dinero hay que poner en un plazo fijo para ganar $900.000 en un mes

La rentabilidad del plazo fijo sigue siendo una de las consultas más frecuentes entre los ahorristas que buscan preservar su dinero o generar ingresos en pesos de manera segura. En un contexto económico desafiante, muchos usuarios analizan cuánto hay que invertir en un plazo fijo para obtener una ganancia mensual significativa.

Con las tasas actuales que ofrecen los bancos en Argentina, el plazo fijo a 30 días mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) que ronda entre el 23% y el 28%, lo que se traduce en una rentabilidad mensual cercana al 2% o 2,3%, dependiendo de la entidad financiera elegida.

Esta rentabilidad puede variar según el banco, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el piso mínimo de tasas que existía para estas operaciones. Por ese motivo, los ahorristas suelen comparar qué entidad ofrece el mejor rendimiento antes de colocar su dinero en un plazo fijo.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $900.000 en 30 días

Según el simulador oficial del Banco Nación, quienes quieran obtener una ganancia cercana a los $900.000 en un plazo fijo a 30 días deberán contar con un capital inicial importante.

Con las tasas actuales, un usuario que invierta $42.150.000 en un plazo fijo puede obtener $900.739,73 en concepto de intereses una vez cumplido el plazo de 30 días.

En este caso, las tasas para plazos fijos constituidos de manera online rondan el 26% anual, mientras que las operaciones realizadas de forma presencial en sucursales pueden ofrecer una tasa menor, cercana al 21,5%.

Los montos que se pueden ganar con un plazo fijo a 30 días.

Qué tasa de plazo fijo ofrece cada banco en Argentina

Las tasas que ofrecen las entidades financieras para los plazos fijos en pesos pueden variar según cada banco. Actualmente, algunas de las principales entidades ofrecen los siguientes rendimientos aproximados:

Banco Macro: 28%

Banco Nación: 25%

Banco Provincia: 25%

Banco Credicoop: 24%

Banco ICBC: 23,5%

Banco Galicia: 23%

BBVA: 23%

Santander: 23%

Banco Ciudad: 23%

Por este motivo, quienes buscan maximizar la rentabilidad de su dinero suelen comparar las tasas de plazo fijo entre bancos antes de realizar la inversión.

Si bien el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas argentinos, la ganancia final dependerá de la tasa que ofrezca cada entidad financiera y del capital que cada persona esté dispuesta a invertir.