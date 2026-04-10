Plazo fijo hoy: cuánto necesitás invertir para ganar $200.000 por mes con las nuevas tasas

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas en Argentina. En un contexto económico marcado por la incertidumbre, este instrumento ofrece previsibilidad: se sabe de antemano cuánto se va a ganar, sin necesidad de conocimientos financieros avanzados.

Actualmente, las tasas de interés se ubican entre el 18% y el 24% de Tasa Nominal Anual (TNA), lo que representa una rentabilidad mensual estimada de entre 1,5% y 2%.

Aunque estos niveles están lejos de los picos registrados en otros momentos, siguen siendo una alternativa atractiva para quienes buscan ingresos pasivos en pesos.

Cuánto hay que invertir para ganar $200.000





Para obtener una ganancia mensual cercana a $200.000, el capital necesario ronda los $12.500.000. Con una TNA del 20%, ese monto permite generar aproximadamente $205.479 en 30 días, según simulaciones bancarias.

La rentabilidad actual del plazo fijo.

Este cálculo toma como referencia tasas promedio del sistema financiero. Por ejemplo, algunas entidades ofrecen mejores condiciones para montos superiores a los $10 millones, lo que permite optimizar el rendimiento del ahorro.

Qué tener en cuenta antes de invertir

El plazo fijo tiene una característica central: el dinero queda inmovilizado durante el período elegido, que suele ser de 30 días como mínimo. Esto implica que no se puede retirar el capital antes del vencimiento sin perder los intereses.

Además, los intereses se acreditan automáticamente al finalizar el plazo, lo que simplifica la operatoria. Sin embargo, los especialistas recomiendan no comprometer fondos que puedan necesitarse de forma inmediata.

Qué bancos pagan más interés hoy





Banco Macro: 24%

Banco Provincia: 23%

Banco ICBC: 21%

Banco Credicoop: 21%

Banco BBVA: 20,5%

Banco Ciudad: 20%

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Santander: 18%

La diferencia entre bancos puede impactar directamente en la ganancia final, por lo que comparar opciones es clave antes de invertir.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

El proceso es simple y se puede realizar desde el home banking: