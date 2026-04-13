Plazo fijo "renovado": ¿Cuánto invertir para ganar $500.000 en 30 días?

La actualización de tasas de interés impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) posicionó al plazo fijo como una alternativa simple y previsible para quienes buscan resguardar pesos y obtener una renta mensual.

El rendimiento mensual de estas inversiones ronda entre el 1,5 % y el 2%, dependiendo de la entidad bancaria. Una cifra que, si bien queda por detrás de la inflación en algunos escenarios, sigue siendo atractiva para perfiles conservadores que priorizan previsibilidad.

Cualquier usuario con acceso a homebanking puede constituir un plazo fijo en minutos, sin necesidad de conocimientos financieros avanzados ni intermediarios.

¿Cuánto hay que invertir para ganar $500.000 con un plazo fijo?

Según el simulador del Banco de la Nación Argentina, alcanzar una ganancia de $500.000 en 30 días requiere un capital inicial elevado: más de $30 millones.

En concreto, una inversión de $30.450.000 generaría aproximadamente $500.547,95 en intereses al finalizar el plazo. Esto responde a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20 % para depósitos superiores a los $10 millones, mientras que montos menores acceden a un 19 %.

La rentabilidad que ofrece el plazo fijo.

Además, hay que tener en cuenta que se igualó la brecha entre las operaciones que se realizan de forma presencial y las que se hacen a través de los canales electrónicos.

Qué tener en cuenta antes de invertir

El plazo fijo tiene reglas claras: el dinero queda inmovilizado durante todo el período pactado. Esto significa que no puede retirarse anticipadamente sin perder rendimiento, lo que obliga a planificar con liquidez suficiente.

Otro punto clave es que los intereses se acreditan automáticamente al vencimiento, sin necesidad de trámites adicionales. Sin embargo, en contextos inflacionarios, el rendimiento real puede verse erosionado, un factor que los ahorristas más experimentados no pierden de vista.

Qué tasas ofrecen los principales bancos