¿Por qué el Obelisco está en ese lugar? La historia detrás del gran símbolo de Buenos Aires

Hablar de Obelisco es hablar de uno de los íconos más reconocidos de la Argentina. Punto de encuentro de festejos, protestas, recitales y celebraciones deportivas, el monumento porteño cumple 90 años convertido en una postal inseparable de la Ciudad de Buenos Aires. Pero pocos conocen por qué fue construido justamente en ese lugar.

La historia del Obelisco no solo está ligada al crecimiento urbano de la ciudad, sino también a uno de los hechos más simbólicos de la historia argentina.

Qué había antes en el lugar donde hoy está el Obelisco

Antes de que el monumento dominara el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, allí se encontraba la histórica iglesia de San Nicolás de Bari.

Ese templo tenía un enorme valor simbólico porque, según registros históricos, allí fue izada por primera vez la bandera argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

La iglesia fue demolida en 1931 como parte de las obras de ampliación y modernización urbana impulsadas durante la transformación de la avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo.

Por qué se construyó el Obelisco

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires realizada por Pedro de Mendoza.

El diseño estuvo a cargo del arquitecto Alberto Prebisch, uno de los principales referentes del modernismo argentino.

La construcción se realizó en tiempo récord: tardó apenas 31 días y rápidamente se convirtió en uno de los monumentos más comentados de la época.

Un monumento que generó rechazo y polémica

Aunque hoy parece imposible imaginar Buenos Aires sin el Obelisco, en sus primeros años fue muy cuestionado.

Muchos sectores criticaban su estética y consideraban que rompía con la arquitectura tradicional de la ciudad. Incluso, apenas tres años después de su inauguración, hubo proyectos para demolerlo.

Sin embargo, con el paso del tiempo terminó transformándose en el gran símbolo porteño y en el escenario central de algunos de los momentos más importantes del país.

El Obelisco, escenario de la historia argentina

A lo largo de sus 90 años, el Obelisco fue testigo de celebraciones deportivas, movilizaciones políticas, recitales, actos culturales y eventos históricos que marcaron la vida argentina.

Desde los festejos por los mundiales de fútbol hasta marchas masivas y celebraciones populares, el monumento se consolidó como el gran punto de encuentro de los porteños y turistas.

Hoy, nueve décadas después de su inauguración, sigue siendo mucho más que una obra arquitectónica: es uno de los símbolos más fuertes de la identidad de Buenos Aires.