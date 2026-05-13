Por qué tus plantas no crecen: el error que casi todos cometen en casa al hacer jardinería

El trasplante es una de las tareas más importantes dentro del cuidado de las plantas. Se trata de un proceso necesario que permite renovar el sustrato, mejorar el desarrollo de las raíces y favorecer un crecimiento más saludable. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, también es una instancia delicada que requiere ciertos cuidados específicos.

Tanto quienes recién comienzan en la jardinería como aquellos con más experiencia pueden cometer equivocaciones en este procedimiento.

En muchos casos, se trata de errores que pasan desapercibidos, pero que tienen un impacto directo en la salud de las plantas. El resultado puede ser un crecimiento lento, hojas debilitadas o incluso el deterioro general del ser vivo.

El error frecuente al trasplantar plantas

Uno de los errores más comunes es creer que una maceta más grande siempre garantiza un crecimiento más rápido. Sin embargo, el secreto de la jardinería no reside únicamente en el tamaño del recipiente, sino en una correcta evaluación del sistema radicular.

Antes de cambiar una planta de maceta, es fundamental observar el estado y la cantidad de sus raíces. Son ellas las que determinan el espacio necesario para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada. La regla general indica que las raíces deben ocupar aproximadamente el 80% del recipiente, dejando solo un 20% para el sustrato nuevo.

El error más común al trasplantar es creer que se necesita una maceta más grande para que el ejemplar crezca más rápido. Esto no solo debilita su crecimeinto, sino que también puede favorecer la aparición de hongos y bacterias que podrían matar a la planta.

Cuando se ignora esta proporción y se elige una maceta demasiado grande, la planta interpreta el exceso de tierra como un espacio que debe colonizar. En lugar de destinar energía al crecimiento de hojas, flores o tallos, la dirige a expandir sus raíces. Esto genera un estancamiento visible en su desarrollo.

Además, el exceso de sustrato puede convertirse en un problema adicional. Al haber más tierra de la que la planta puede absorber, el agua tarda más en evaporarse. Esto provoca una acumulación de humedad que favorece la aparición de hongos y bacterias, aumentando el riesgo de pudrición de las raíces.

Para evitar estos inconvenientes, se recomienda no aumentar más de uno o dos tamaños respecto a la maceta anterior. En términos prácticos, un incremento de entre dos y cuatro centímetros de diámetro suele ser suficiente. El objetivo es lograr un equilibrio que permita a las raíces expandirse sin generar un exceso de espacio.

Tips para mejorar el crecimiento de las plantas del hogar

Para asegurar un desarrollo saludable, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Elegir el momento adecuado: el trasplante debe realizarse preferentemente en épocas de crecimiento activo, como la primavera.

el trasplante debe realizarse preferentemente en épocas de crecimiento activo, como la primavera. Utilizar sustrato de calidad: un buen suelo aporta los nutrientes necesarios y mejora el drenaje.

un buen suelo aporta los nutrientes necesarios y mejora el drenaje. Evitar el exceso de riego: regar en función de las necesidades de la planta y no por rutina.

regar en función de las necesidades de la planta y no por rutina. Controlar la luz: cada especie requiere una cantidad específica de iluminación.

cada especie requiere una cantidad específica de iluminación. Revisar las raíces periódicamente: detectar a tiempo posibles problemas evita daños mayores.



