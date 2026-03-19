Preocupación por la llegada del fenómeno del "Súper Niño": qué es y cómo puede afectar a Argentina

El "Súper Niño" es un fenómeno climático que se produce cuando la temperatura del océano Pacífico supera en más de 2 grados su promedio durante varios meses.

Según proyecciones internacionales, podría desarrollarse entre mediados de 2026 y 2027, con mayores probabilidades entre junio y agosto.

El aumento de las temperaturas de aguas oceánicas daría lugar al fenómeno "El Super Niño".

La llegada de "El Super Niño" tiene que ver con un fenómeno poco habitual que se produce cuando las aguas del océano superan por al menos dos grados por encima de la temperatura promedio durante varios meses consecutivos.

Entre las primeras proyecciones de este fenómeno, establecen que podría darse entre junio y agosto, según el 62% de las probabilidades, aunque no se descarta que se pueda producir a mediados de noviembre de este año, según informaron desde el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Cómo puede afectar este fenómeno a Argentina

Entre las principales características de "El Super Niño" destaca un aumento en las lluvias previstas, lo que puede ser favorable para algunas regiones agrícolas para recuperar la humedad de los suelos, pero también podría aumentar el riesgo de inundaciones.

Las zonas más expuestas son:

Santa Fe

Entre Ríos

Región chaqueña

Mesopotamia

Parte de Córdoba

Norte de Buenos Aires

Otra de las posibles complicaciones es que este fenómeno climático puede elevar las pérdidas en la producción agrícola o complicaciones logísticas frente a este panorama. Además, puede producirse un aumento de los incendios forestales u olas de calor extremo.