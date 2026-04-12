Pronóstico extendido del lunes 14 al sábado 18: cuántos días llueve y cuándo para.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, marcando la tendencia climática para el periodo comprendido entre el lunes 13 y el sábado 18 de abril.

El informe detalla una estabilidad relativa durante la primera mitad de la semana, con un seguimiento especial sobre el nivel de humedad y la probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del ciclo.

Comienzo de semana estable

Para el lunes 13, se espera una jornada con cielo algo nublado y temperaturas que se mantendrán dentro del promedio otoñal.

El martes continuará con condiciones similares, permitiendo un leve ascenso de la marca máxima, mientras que los vientos rotarán moderadamente desde el sector noreste.

El miércoles, la nubosidad irá en aumento, aunque sin riesgo de lluvias inmediatas, manteniendo un clima agradable para las actividades al aire libre.

Tendencia hacia el fin de semana

La segunda mitad del periodo comenzará el jueves con una mayor presencia de nubes y un incremento de la humedad ambiente.

Para el viernes, el organismo meteorológico prevé una desmejora gradual, con ráfagas provenientes del sudeste que podrían traer un descenso de la temperatura.

Finalmente, para el sábado 18, el reporte indica una jornada inestable, donde no se descartan lloviznas aisladas durante la mañana y una cobertura nubosa total hacia la tarde.

Según los especialistas del ente oficial, la evolución de los sistemas de baja presión será clave para definir si el fin de semana cerrará con mejoras temporarias.