Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 1 y el sábado 6 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido en la Ciudad de Buenos Aires para la primera semana de junio de 2026, caracterizada por la estabilidad térmica.

Tendencia térmica para el inicio de semana

De acuerdo con los datos publicados por el organismo oficial en su sitio web, el inicio del sexto mes del año presentará marcas térmicas acordes a la temporada invernal en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Además, las autoridades meteorológicas indicaron que el seguimiento diario permite anticipar el ingreso de diferentes frentes de aire que alterarán los registros en las diversas regiones del país.

Durante las jornadas del lunes y el martes, se espera una evolución estable de las temperaturas, con marcas mínimas que se registrarán durante las primeras horas de la mañana y máximas moderadas hacia la tarde, acompañadas por vientos de direcciones variables.

Estabilidad hacia el fin de semana

Para la segunda mitad de la semana laboral, que abarca desde el miércoles hasta el viernes, las proyecciones muestran una persistencia en las condiciones generales del cielo, alternando entre nubosidad parcial y momentos de alta radiación solar.

Finalmente, el reporte del SMN anticipa que hacia el sábado 6 de junio se mantendrán los parámetros de estabilidad climática, consolidando una semana sin alertas vigentes por fenómenos severos en el área metropolitana, aunque se recomienda verificar las actualizaciones periódicas ante posibles variaciones de corto plazo.

Detalles del día a día

Lunes 1 de junio: Para el primer día del mes se prevé una jornada fría con cielo algo nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 7°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 15°C por la tarde. Los vientos soplarán leves del sector norte.

Martes 2 de junio: Se mantendrán condiciones similares, con un leve ascenso de la temperatura debido a la persistencia del viento norte. La marca mínima será de 9°C y la máxima trepará hasta los 17°C, con nubosidad en aumento hacia la noche.

Miércoles 3 de junio: El cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día. Los registros térmicos oscilarán entre una mínima de 11°C y una máxima de 16°C, sin probabilidad de precipitaciones sobre el AMBA.

Tendencia hacia el fin de semana