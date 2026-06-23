Qué beneficiarios de ANSES cobran un bono extra de $55.000 en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció modificaciones en sus montos "de cara" a julio de 2026. Habrá una actualización en el esquema de ingresos para las familias con hijos menores de edad o en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, se aplicará un incremento del 2,1%. El ajuste surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos que procesa el INDEC.

La suba no solo modifica el valor de las prestaciones base, sino que eleva de forma paralela los montos de los programas complementarios y subsidios alimentarios que se liquidan de manera automática.

Entre ellos, se destaca el beneficio de asistencia para la primera infancia, que se consolida por encima de la barrera de los $55.000 mensuales y funciona como un pilar indispensable para garantizar la nutrición en las etapas críticas del desarrollo.

Montos oficiales de las Asignaciones Familiares en julio





Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total se ubica en $148.049,00 brutos, sufriendo la retención mensual del 20% equivalente a $29.609,80, lo que deja un cobro neto en mano de $118.439,20.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor bruto se eleva a $482.062,00, reteniéndose un total de $96.412,40, lo que consolida un depósito líquido de $385.649,60.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) se liquida bajo los mismos parámetros de la AUH general, con un bruto de $148.049,00, un descuento de $29.609,80 y un neto final en mano de $118.439,20.

Finalmente, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) no experimenta ningún tipo de retención, por lo que los beneficiarios perciben de manera directa la totalidad del monto bruto fijado en $148.049.

Es fundamental remarcar que el 20% retenido de manera mensual en las prestaciones universales se acumula a lo largo de todo el año y se libera únicamente tras la presentación presencial o digital del formulario de la Libreta AUH.

Este trámite obligatorio certifica el cumplimiento de los controles médicos, el esquema de vacunación y la escolaridad regular del menor.

ANSES: quiénes cobran un bono extra de $55.000 en julio.

El extra alimentario que supera los $55.000





Más allá del beneficio principal, la ANSES unifica las liquidaciones mensuales con dos herramientas adicionales de acompañamiento económico:

Complemento Leche del Plan 1000 Días : diseñado para dar apoyo alimentario durante la etapa de lactancia y los primeros años de crianza, se reajusta con la movilidad mensual y alcanza los $55.841,00 por cada niño de hasta 3 años de edad. Su acreditación es automática para quienes perciben AUH o AUE.

Tarjeta Alimentar: este fondo fijo se liquida sin trámites previos en las cuentas de los titulares y se distribuye según la cantidad de integrantes registrados en el hogar: $72.250,00 para familias con un solo hijo menor de 14 años, $113.299,00 para hogares con dos hijos y $149.425,00 para aquellas familias con tres o más dependientes a cargo.

Calendario de cobro confirmado para julio





El organismo previsional distribuyó las jornadas de pago en base a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):