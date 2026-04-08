Quién es Samanta Schweblin, la escritora que ganó el Premio Aena de Narrativa y recibió un millón de euros

La escritora argentina Samanta Schweblin fue distinguida este miércoles con la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana (AENA), que reconoce al mejor libro publicado en 2025 y está dotado con un millón de euros.

El galardón le fue otorgado por El buen mal, editado por Seix Barral en España y Random House en Argentina, y escrito entre 2021 y 2024.

La obra reúne seis relatos centrados en personajes frágiles y en situaciones donde lo extraño irrumpe en la vida cotidiana, una característica que el jurado destacó como una renovación de la tradición cuentística.

"El buen mal", el libro que se consagró en el evento.

"Siempre me sentí un bicho raro y traté de entender qué les pasaba a otros obsesionados con pertenecer a la mayor de las ficciones que tenemos, que es la idea de la normalidad", sostuvo la autora tiempo atrás.

Con este reconocimiento, Schweblin se impuso sobre Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas, quienes fueron premiados como finalistas con 30 mil euros cada uno.

Tras conocerse el fallo, la escritora confesó estar "en shock" y comparó la sensación con "bajar de una ruleta". También remarcó que el premio contribuye a visibilizar la literatura argentina en un contexto de emigración de talentos.

Una trayectoria de excelencia

Nacida el 8 de marzo de 1978 en Buenos Aires, Schweblin reside en Berlín desde 2012 y es reconocida por su trabajo en el género del cuento. Su estilo se caracteriza por lo inquietante, lo ambiguo y la irrupción de lo fantástico en lo cotidiano.

Sus textos abordan temas como la vulnerabilidad, el miedo, la culpa, la maternidad y los vínculos complejos, explorando los límites entre lo real y lo imposible.

Se formó en Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, con orientación en guion cinematográfico, lo que se refleja en una prosa precisa y de fuerte impronta visual.

Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y recibió elogios internacionales por su capacidad para generar tensión narrativa en pocas páginas.

Entre sus libros más destacados figuran El núcleo del disturbio (2002), Pájaros en la boca (2009), Siete casas vacías (2016), Distancia de rescate (2014) y Kentukis (2018).

A lo largo de su trayectoria obtuvo importantes distinciones, como el Premio Casa de las Américas en 2008, el Premio Juan Rulfo en 2012, el Premio Tigre Juan en 2015, el Premio Shirley Jackson en 2017, el National Book Award en 2022 por la traducción de una de sus obras, el Premio José Donoso en 2022 y el Premio Roger Caillois en 2024.