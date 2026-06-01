Quiénes dejarán de recibir el beneficio de asignaciones familiares tras la actualización de ANSES

A partir de junio entran en vigencia nuevos valores para las asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con cambios en los ingresos máximos permitidos para acceder a estas prestaciones. La actualización se enmarca en el ajuste mensual previsto por el esquema de movilidad que utiliza el organismo para recalcular distintos beneficios.

Con estas modificaciones, no solo cambian los montos que reciben los beneficiarios, sino también las condiciones para mantener el cobro. Esto significa que algunas familias que hasta ahora estaban alcanzadas por el sistema podrían quedar afuera si superan los límites de ingresos fijados para el nuevo período.

¿Cuál es el nuevo tope de las asignaciones de ANSES y quiénes dejarán de cobrarlo en junio?

¿Cuál es el nuevo tope de las asignaciones de ANSES y quiénes dejarán de cobrarlo en junio?

La actualización de las asignaciones familiares que comenzará a regir en junio no solo contempla un aumento en los montos que paga la ANSES, sino también una modificación en los ingresos máximos que determinan quiénes pueden acceder a estos beneficios. Por este motivo, algunas familias dejarán de percibirlos aunque continúen cumpliendo con otros requisitos.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el tope de ingresos individuales. A partir de junio, quedarán excluidos del sistema los grupos familiares en los que alguno de sus integrantes registre ingresos superiores a $2.970.968 mensuales.

Esto significa que no solo se tendrá en cuenta el ingreso total del hogar, sino también la situación particular de cada integrante. Si una persona supera el límite individual establecido por el organismo, perderá automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones correspondientes.

La medida alcanza a varias de las prestaciones contempladas dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Entre ellas se encuentran la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, la Asignación Prenatal, la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras.

Por otra parte, la ANSES confirmó una actualización del 2,58% para junio, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Gracias a este ajuste, tanto los montos como los parámetros de acceso tendrán un incremento respecto de los valores vigentes durante mayo.

Los nuevos importes serán abonados según el calendario de pagos que la ANSES publique para cada grupo de beneficiarios. De esta manera, se mantendrán actualizados tanto los valores de las asignaciones como las condiciones para acceder al sistema, por lo que resulta importante que los beneficiarios revisen su situación para verificar si continúan alcanzados por el beneficio o si podrían quedar excluidos a partir de este mes.

Quienes deseen comprobarlo pueden realizar la consulta a través de Mi ANSES. Para ello, deben ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Cobros" o "Mis fechas de cobro" y revisar allí la información pertinente, la fecha de pago y el importe que les corresponde recibir.