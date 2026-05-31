ANSES deposita $471.915 a una prestación familiar: ¿Qué grupos lo reciben en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para una de las asignaciones sociales más relevantes del sistema, en el marco de la actualización mensual por movilidad.

Se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, que en junio registrará un aumento del 2,58%. Este ajuste se suma a otros beneficios adicionales vinculados a la asistencia alimentaria, que impactan directamente en el ingreso total de las familias alcanzadas por esta prestación.

Aumento confirmado por ANSES: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH por Discapacidad?

Con la aplicación del aumento del 2,58%, el monto total de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasará a ser de $471.915 por cada hijo.

Sin embargo, como ocurre con esta prestación, ANSES no deposita la totalidad del monto de forma directa todos los meses. El organismo liquida el 80% del total, equivalente a $377.532, mientras que el 20% restante, que asciende a $94.383, se retiene.

Ese porcentaje acumulado se abona posteriormente, una vez que el titular presenta la Libreta de Asignación Universal, documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.

Este mecanismo busca garantizar el acceso a derechos básicos y fomentar el seguimiento de las condiciones de vida de los beneficiarios, al tiempo que establece un sistema de cobro diferido para una parte del ingreso.

ANSES confirmó que las familias que reciben la AUH por Discapacidad cobrarán $471.915 por cada hijo. Sin embargo, el organismo retiene un porcentaje de la prestación por lo que el pago efectivo será del $377.532.

¿Qué extras cobrarán los beneficiarios de la AUH por Discapacidad?

Además del monto principal actualizado, los titulares de la AUH con Discapacidad pueden acceder a ingresos adicionales a través de la Prestación Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica.

Con la última actualización aplicada en mayo, los valores de este complemento quedaron definidos de la siguiente manera:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425





También continuará vigente en junio el Complemento Leche, destinado a la provisión de leche y otros alimentos para un desarrollo saludable de las embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años. Con el aumento del 2,58%, el monto de esta prestación alcanzará los $54.664.

Estos montos se acreditan de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos y mantenga sus datos personales actualizados en la plataforma de Mi ANSES.