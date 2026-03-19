Reconocida pinturería busca empleados con pocos requisitos para distintas sucursales: ¿Cómo postularse?

Una reconocida cadena de pinturerías abrió una búsqueda laboral para sumar repositores en distintas sucursales. Se trata de una oportunidad de empleo ideal para quienes buscan entrar rápido al mercado de trabajo, ya que los requisitos son accesibles.

La convocatoria fue difundida a través de la plataforma LinkedIn y también en el sitio oficial de la empresa, donde se detalla que las vacantes corresponden a diferentes tiendas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa en cuestión es Rex, una reconocida firma dedicada a la venta de pinturas, herramientas y artículos para el hogar, que cuenta con más de 45 años de trayectoria y una red de más de 70 sucursales en todo el país.

Aunque los requisitos no son estrictos, hay varios aspectos a tener en cuenta para quienes deseen postularse, ya sea para cambiar de empleo o dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

Empleo reconocida pinturería: requisitos y tareas a realizar





Si bien no se detallaron los barrios o zonas específicas, la empresa aclaró que las vacantes corresponden a locales ubicados CABA.

En cuanto al perfil buscado, la firma apunta a candidatos con experiencia previa en tareas operativas dentro de comercios, aunque no se trata de un requisito excluyente.

Entre las condiciones y responsabilidades principales, se destacan:

Experiencia mínima de 2 años en recepción y reposición de mercadería.

Control de stock y organización de productos en salón.

Preparación, control y entrega de pedidos.

Atención al cliente en el punto de venta.

Se valora experiencia en rubros como electrodomésticos, ferreterías o pinturerías (no excluyente).

La empresa también destacó que se valorará la vocación de servicio, la buena predisposición y el compromiso con las tareas, y aclaró que se requiere disponibilidad full time, que generalmente es de lunes a viernes con jornadas de 8 horas diarias.

Además de esta convocatoria, durante marzo la firma Rex también publicó búsquedas para incorporar coloristas y mecánicos automotores, cuyas ofertas pueden consultarse en su página oficial.

¿Cómo postularse a los empleos disponibles?





La pinturería ofrece dos alternativas para enviar el currículum y formar parte del proceso de selección: a través de su portal oficial de empleos o mediante LinkedIn. En ambos casos, el trámite es online y se completa de manera simple.

Postulación desde el portal de empleos

Quienes opten por esta vía deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la empresa y dirigirse a la sección de búsquedas laborales para ver las vacantes disponibles. Registrarse con un correo electrónico y contraseña, y completar los datos personales, formación y experiencia laboral. Cargar el CV en formato digital. Elegir el puesto de interés y confirmar la postulación.

Una de las ventajas de este sistema es que el perfil queda guardado, lo que permite volver a aplicar a futuras búsquedas sin tener que cargar la información nuevamente.

Reconocida pinturería busca nuevos repositores para sus locales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Postulación a través de LinkedIn

Para quienes prefieran hacerlo por esta plataforma: