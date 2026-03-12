Robótica, videojuegos y cine: cómo anotarse en TUMO, el innovador centro gratuito de la Ciudad en Núñez

El Parque de la Innovación sumará a partir de abril un actor clave en la formación de las nuevas generaciones: el centro TUMO. Este proyecto, que ya es un éxito en ciudades como París, Berlín y Ámsterdam, llega a Núñez para ofrecer a 5.000 jóvenes la posibilidad de especializarse en las disciplinas más demandadas por el mercado laboral actual, en un entorno diseñado para estimular la creatividad y la autogestión.

La propuesta se destaca por ser extracurricular y gratuita, pensada para que los estudiantes asistan a contraturno de la escuela secundaria. Bajo el lema de ser protagonistas de su propio futuro, los alumnos eligen su camino entre ocho áreas clave: Programación, Robótica, Animación, Desarrollo de Videojuegos, Diseño Gráfico, Modelado 3D, Cine y Música.

Un método sin exámenes y enfocado en el "portfolio"

A diferencia de la educación tradicional, en TUMO no hay cuotas ni notas. El aprendizaje se basa en un sistema de tres niveles: autoaprendizaje guiado, talleres con especialistas y laboratorios de proyectos con expertos internacionales. "Los chicos se llevan un portfolio lleno de trabajos que luego pueden presentar en una universidad o una empresa, mostrando lo que realmente aprendieron", destacó Pedro Moneda, Director Ejecutivo de TUMO Buenos Aires.

El enfoque pedagógico ha demostrado resultados impactantes a nivel global. Según estadísticas del programa, el 83% de los egresados mejoró su rendimiento escolar y el 97% domina con fluidez herramientas de software profesional, facilitando una inserción laboral inmediata. "Apostamos al futuro e invertimos en el capital humano de la Ciudad", señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras supervisar las obras del edificio que abrirá sus puertas en pocas semanas.

¿Cómo anotarse y cuáles son los requisitos?

Para las familias interesadas, el proceso de inscripción es sencillo y se realiza de manera 100% digital. Aquí los puntos clave para asegurar una vacante:

Quiénes pueden participar: Jóvenes de 12 a 18 años que vivan o estudien en la Ciudad de Buenos Aires.

Costo: Totalmente gratuito.

Días y horarios: Dos sesiones semanales de dos horas cada una. El centro está abierto de lunes a sábados y permite ajustar los horarios a las necesidades del alumno.

Requisitos: Tener digitalizado el DNI y la partida de nacimiento .

Inscripción: Se realiza a través de la web oficial tumo.ar.

La sede del Parque de la Innovación será la segunda en Buenos Aires, sumándose a la que ya funciona en Barracas con casi 2.000 alumnos. Con la futura apertura de una tercera sede en Chacarita prevista para 2026, la Ciudad busca alcanzar a más de 18.000 estudiantes integrados en este ecosistema donde conviven universidades y startups tecnológicas.