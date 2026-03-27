Sierras solitarias: el destino ideal para disfrutar de la naturaleza en estado puro

Existe un paisaje serrano que sorprende por su tranquilidad y naturaleza intacta. Lejos de los destinos turísticos más concurridos, este rincón del norte argentino invita a descubrir caminos rurales, miradores naturales y un entorno dominado por el monte nativo.

Ideal para una escapada diferente, el lugar permite disfrutar de caminatas entre sierras, contemplar atardeceres inolvidables y conectarse con la calma de un territorio donde el silencio y la inmensidad del paisaje se convierten en protagonistas.

Las sierras se elevan sobre el monte chaqueño formando un paisaje único dentro del territorio santiagueño.

Un refugio natural en Santiago del Estero: sierras poco exploradas para desconectar

Las Sierras de Guasayán son un sistema serrano ubicado en el oeste de la provincia de Santiago del Estero, uno de los paisajes naturales más singulares de la región.

Este cordón montañoso se eleva sobre el monte chaqueño y ofrece un entorno ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias al aire libre.

Se encuentran a unos 75 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero y se puede llegar fácilmente en vehículo a través de la Ruta Nacional 64 y la Ruta Provincial 24, caminos que atraviesan zonas rurales y permiten ingresar al corazón serrano.

Además, su ubicación permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos como Termas de Río Hondo, Villa La Punta, Frías y distintas localidades del interior santiagueño que conservan tradiciones culturales y paisajes naturales.

La geografía del lugar se caracteriza por sierras bajas cubiertas por monte nativo, con quebradas, senderos naturales y miradores panorámicos que permiten observar la inmensidad del paisaje chaqueño. Las formaciones rocosas y los contrastes de vegetación generan un escenario ideal para el turismo de naturaleza.

Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de realizar caminatas donde se pueden observar especies de flora autóctona como algarrobos, quebrachos y mistoles, además de fauna típica de la región.

También es un destino ideal para trekking y observación de aves, ya que la zona alberga numerosas especies del ecosistema chaqueño, lo que atrae a amantes de la naturaleza y fotógrafos.

Caminatas, observación de fauna y recorridos panorámicos permiten descubrir el entorno natural del lugar.

Las sierras también ofrecen miradores naturales desde donde se pueden apreciar atardeceres espectaculares, uno de los momentos más buscados por quienes visitan la región.

Además, la baja contaminación lumínica convierte al lugar en un excelente punto para observación del cielo nocturno, donde las estrellas se aprecian con gran claridad.

Los senderos serranos invitan a explorar un paisaje donde predominan el silencio y la naturaleza.

Otro punto destacado es Villa La Punta, una pequeña localidad serrana ubicada al pie de las montañas, conocida por su tranquilidad, su entorno natural y su valor histórico dentro de la provincia.

Elegir este destino significa apostar por un turismo tranquilo, lejos de los grandes circuitos masivos, donde el silencio del monte, los paisajes serranos y el ritmo pausado del interior crean una experiencia auténtica en el norte argentino.