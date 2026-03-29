Sigue el pronóstico de tormentas y chaparrones para este domingo en Buenos Aires: ¿Cuándo deja de llover?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó que las lluvias y tormentas no darán tregua en el corto plazo. Según las previsiones, el mal tiempo persistirá durante este domingo 29 de marzo y se extenderá hacia el inicio de la semana.

El clima estará marcado por condiciones inestables, con precipitaciones intermitentes y tormentas aisladas a lo largo de varios días. A esto se suma otro factor que viene repitiéndose en las últimas jornadas: temperaturas elevadas para la época, lo que genera un ambiente cargado de humedad.

La combinación de lluvias y calor provoca una sensación térmica más alta y una humedad "pegajosa" que se mantendrá en el AMBA, al menos, durante los primeros días de la semana.

Cómo estará el clima este domingo en Buenos Aires



El fin de semana comenzó con inestabilidad y este domingo no será la excepción. De acuerdo con el SMN, se prevé una jornada atravesada por lluvias y tormentas en distintos momentos del día.

De acuerdo a los datos del SMN, el domingo se mantendrá inestable durante todo el día con lluvias y tormentas aisladas.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima rondará los 21 grados, con un ambiente templado desde temprano.

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables. Continuarán las tormentas aisladas, aunque con menor intensidad, ya que la probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%. En este período, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores cercanos a los 29 grados.

Hacia la noche, el panorama no mejorará del todo. Si bien las tormentas darán paso a chaparrones, la inestabilidad persistirá. La temperatura descenderá levemente hasta los 24 grados, manteniendo un ambiente cálido y húmedo.

Pronóstico extendido para el inicio de la semana



El lunes 30 de marzo continuará con condiciones similares. Durante la mañana y el mediodía se prevén lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 29.

Hacia la tarde del lunes podrían registrarse nuevas precipitaciones, aunque hacia la noche se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y sin lluvias.

El clima de lluvias y tormentas volverá a repetirse durante toda la jornada del lunes y se espera que las condiciones del tiempo mejoren hacia el martes. Por otro lado, el SMN prevé que las temperaturas seguirán teniendo valores elevados durante los próximos días.

Por su parte, el martes 31 marcaría un cambio en el panorama. El SMN anticipa una jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 23 grados y una máxima que podría llegar a los 30.