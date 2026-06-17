Sigue la caída: cerraron más de 14.000 empresas en el último año

El impacto de la crisis económica no se detiene y en los últimos doce meses cerraron más de 14.000 empresas según un estudio privado elaborado en base a los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Es que la cantidad de firmas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, lo que representa una pérdida neta de 14.044 compañías en un año. De esta forma, quedan 481.635 empleadores activos en todo el país.

Además, con el dato de marzo, el indicador suma 25 meses consecutivos de descensos interanuales. Asimismo, el informe de la consultora Politikon Chaco detalla que desde septiembre de 2025 la caída se aceleró mientras que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

El estudio también reveló que desde que arrancó el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 "desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país". La cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023.

Durante este período la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con un descenso del 9,5%.

Caída por provincias

En el análisis por provincias, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos en el último año. Solo Neuquén tuvo una mejora con la creación de 12 empresas (0,1%).

El contraste fue La Rioja que tuvo la baja más profunda con un -10,7%. En tanto, en términos absolutos la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Por último, en el balance por sectores, la industria manufacturera lideró el retroceso con una disminución del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos. El sector comercial, por su parte, perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%.