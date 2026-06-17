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Miércoles, 17 de junio de 2026

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El eufórico festejo de Javier Milei tras la goleada de Argentina en el debut del Mundial

Luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia, con tres tantos de Lionel Messi, el presidente de la Nación se expresó en las redes sociales.

Gabriel Arias
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Pasó la primera "prueba de fuego" para la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, y tras la goleada por 3 a 0 ante Argelia, el presidente Javier Milei festejó el triunfo "a su manera".

Es que luego de la victoria frente al combinado africano, con tres goles de Lionel Messi, el mandatario recurrió a sus cuentas oficiales para compartir su alegría con un contundente mensaje fiel a su estilo.

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El jefe de Estado utilizó su conocido lema político ("¡Viva la libertad, carajo!") para enviarle su apoyo al equipo comandado por Lionel Scaloni, que brilló en el partido con una actuación estelar de Messi.

Por medio de una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram, el presidente compartió una imagen diseñada especialmente para la ocasión.

¿Qué posteó Javier Milei?

En cuanto al mensaje en las redes, la gráfica, con un sobrio fondo negro, destaca en letras celestes y blancas la contundente frase "¡VIVA LA SELECCIÓN, CARAJO!" en mayúsculas.

En apenas 45 minutos desde su publicación, el posteo presidencial superó velozmente los 28.700 "me gusta", acumulando más de 2.000 comentarios y casi 2.000 compartidas, reflejando el clima de euforia nacional en el ecosistema digital.

El jefe de Estado utilizó su conocido lema político ("¡Viva la libertad, carajo!") para enviarle su apoyo al equipo comandado por Lionel Scaloni, que brilló en el partido con una actuación estelar de Messi.Por medio de una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram, el presidente compartió una imagen diseñada especialmente para la ocasión.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});¿Qué posteó Javier Milei?En cuanto al mensaje en las redes, la gráfica, con un sobrio fondo negro, destaca en letras celestes y blancas la contundente frase "¡VIVA LA SELECCIÓN, CARAJO!" en mayúsculas.En apenas 45 minutos desde su publicación, el posteo presidencial superó velozmente los 28.700 "me gusta", acumulando más de 2.000 comentarios y casi 2.000 compartidas, reflejando el clima de euforia nacional en el ecosistema digital.El posteo de Javier Milei (Instagram).
El posteo de Javier Milei (Instagram).

De esta manera, el mandatario se sumó a las celebraciones de millones de argentinos que festejan el exitoso primer paso de la Albiceleste en su camino dentro de la Copa del Mundo.

Axel Kicillof también festejó

Otro que utilizó las redes sociales para manifestar su felicidad por la goleada "albiceleste" fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se sumó a la ola de festejos.

Pasada la una del miércoles, el mandatario provincial utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para compartir su aliento con sus seguidores.

Kicillof publicó un mensaje breve pero muy efusivo: "¡Dale campeón!", acompañado por el emoji de unas manos aplaudiendo en señal de celebración.

El mensaje de Axel Kicillof (X).
El mensaje de Axel Kicillof (X).

Para ilustrar su publicación, el funcionario seleccionó una postal del capitán argentino festejando con los dedos índices apuntando al cielo y mostrando su emblemática camiseta número 10 de espaldas a la cámara.

La publicación, realizada a la 1.12 del miércoles, acumuló rápidamente miles de visualizaciones e interacciones por parte de los usuarios que continuaban celebrando el primer triunfo argentino en el torneo.


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