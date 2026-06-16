Quién es David Friedman, el pensador de cabecera que acompaña a Javier Milei

El profesor universitario, escritor y economista estadounidense David Friedman cobrará centralidad en la agenda nacional tras confirmarse su participación junto al presidente Javier Milei en el próximo evento de la Fundación Faro.

Su relevancia radica no solo en su linaje familiar, sino en ser el hijo de Milton Friedman, el célebre Premio Nobel de Economía ampliamente admirado y citado de forma recurrente por el jefe del Poder Ejecutivo en sus discursos oficiales.

El teórico del consecuencialismo

Más allá del legado de su padre, David Friedman ha construido una sólida reputación internacional por mérito propio, siendo considerado en la actualidad como uno de los principales teóricos globales del anarcocapitalismo.

A diferencia de otras corrientes dentro del liberalismo radical, su enfoque académico se destaca por una defensa estricta de la ausencia de poder público en la sociedad.

El especialista sostiene y defiende una estructura social completamente libre a partir de un punto de vista fundamentalmente "consecuencialista", evaluando el éxito del sistema según los resultados prácticos y la eficiencia de los mercados libres en ausencia de regulaciones estatales.