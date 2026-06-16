Javier Milei encabezará un nuevo encuentro de la Fundación Faro: "¡El evento liberal del año!

El presidente Javier Milei será el principal expositor del próximo evento organizado por la Fundación Faro, programado para el próximo martes 23 de junio.

En esta oportunidad, el mandatario compartirá la jornada con David Friedman, hijo de Milton Friedman, el célebre economista estadounidense y referente doctrinario de la gestión actual.

Detalle del programa y transmisión

La confirmación del encuentro llegó a través de la propia organización que lidera Agustín Laje. Desde la entidad informaron que todas las ponencias del evento contarán con transmisión abierta y directa mediante el canal oficial de YouTube de la institución.

El cronograma difundido en las redes sociales oficiales de la organización anticipó una agenda volcada al debate académico.

"Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause. La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente", detallaron desde la Fundación Faro en su presentación oficial.

Difusión de ideas liberales

La actividad se inscribe dentro de la planificación habitual de esta organización no gubernamental alineada con el pensamiento oficialista.

Según explicaron los coordinadores, el propósito de este tipo de convocatorias es promover de forma activa "las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina".