Simulacro de la Corte Suprema en Comodoro Py: recrearon la caída de un helicóptero para evaluar la respuesta ante desastres

La Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsó hoy un operativo de alta complejidad en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Se trató de un simulacro de siniestro diseñado para evaluar la capacidad de respuesta del Plan Director de Emergencias ante un escenario de víctimas múltiples, en el que trabajaron de forma conjunta organismos judiciales, fuerzas federales y servicios de seguridad de la Ciudad.

El ejercicio comenzó una vez finalizado el horario de atención al público en el estacionamiento del edificio de Retiro. La hipótesis de trabajo planteó un escenario crítico: la caída de un helicóptero en las inmediaciones de los tribunales con un saldo ficticio de 20 heridos y 10 personas fallecidas. El objetivo central fue aceitar la coordinación entre las distintas áreas frente a un desastre de gran magnitud.

Desde la recepción de la primera alerta hasta la evacuación total de las víctimas, el operativo tuvo una duración de 35 minutos. Durante ese tiempo, la Policía de la Ciudad estableció un perímetro de seguridad, mientras que dotaciones de Bomberos trabajaron en la zona de impacto para extraer a los damnificados de las estructuras afectadas.

Tecnología y coordinación en tiempo real

La tecnología fue un factor clave durante el despliegue del SAME. A los heridos se les colocaron pulseras de clasificación "Triage" con códigos QR, lo que permitió un seguimiento digital preciso desde el lugar del hecho hasta su derivación a hospitales públicos. Este sistema asegura que la información sobre el estado de cada paciente sea procesada con rapidez y sin errores manuales.

En paralelo, Defensa Civil instaló una carpa operativa para la gestión de las víctimas fatales. En este espacio, personal de la Policía Científica realizó tareas de identificación preliminar y registro fotográfico forense. Los cuerpos fueron luego derivados a una morgue sustituta, donde quedaron a disposición del Cuerpo Médico Forense para las autopsias correspondientes.

El procedimiento también incluyó una revisión interna del edificio. La División K9 de Bomberos realizó una recorrida por los distintos pisos con perros entrenados para detectar posibles víctimas atrapadas o amenazas de explosivos, garantizando que el inmueble estuviera completamente asegurado tras el impacto simulado.

Un aspecto fundamental del protocolo fue la contención humana. En el Centro Cultural Carlos Gardel se montó un centro de asistencia integral para familiares, donde equipos especializados brindaron apoyo psicológico y orientación administrativa. Este eslabón del plan busca centralizar la información oficial y ofrecer acompañamiento directo en medio de la crisis.

Este entrenamiento se enmarca en la actualización de protocolos que la Corte impulsa desde 2024 para mejorar la coordinación interjurisdiccional. Basada en la experiencia de tragedias pasadas, la iniciativa busca optimizar los recursos materiales y humanos para garantizar una respuesta eficiente y organizada ante cualquier evento crítico que requiera la intervención de la Justicia.















