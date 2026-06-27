Sube el subte: ¿Desde cuándo y cuánto costará viajar en Buenos Aires?

Se avecina un nuevo golpe al bolsillo para los usuarios del subte, ya que desde el próximo miércoles el pasaje en CABA subirá un 4,1%, por lo que pasará a costar $1.621 para los usuarios que tengan la SUBE registrada.

Según el Gobierno porteño, la suba refleja un ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo, más un 2% adicional.

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En tanto, las nuevas tarifas regirán desde el 1° de julio y establecen un incremento que lleva el pasaje general a $1.621 para quienes utilicen la SUBE registrada. En el caso de usuarios sin tarjeta nominalizada, el valor ascenderá a $2.541.

También se mantienen descuentos para determinados grupos: la Tarifa Social será de $567 y el boleto estudiantil de $226. Por su parte, el premetro costará $567,35.

La actualización de tarifas responde al sistema de indexación automática que utiliza la ciudad porteña para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC, que fue del 2,1%, más un adicional del 2%. Con este ajuste, acumula una suba superior al 30% en lo que va del año.

Maneras de pagar y descuentos

Por otra parte, el sistema de pago del subte mantiene con múltiples opciones y la principal es la tarjeta SUBE, que permite acceder a la tarifa más baja siempre que esté registrada a nombre del usuario. También continúa habilitado el pago con tarjetas de débito, crédito y códigos QR en molinetes multipago disponibles en todas las estaciones.

A su vez, continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes, por lo que el esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. De esta manera, los valores se ordenan:

1 a 20 viajes: $1621

21 a 30 viajes: $1296,80

31 a 40 viajes: $1134,70

41 viajes en adelante: $972,60





Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.







