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Jueves, 21 de mayo de 2026

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Subsidio al gas: ¿Cómo saber si aún tenés el beneficio, de cara a la llegada del frío del invierno?

Los requisitos para recibir el subsidio al gas y el paso a paso para conocer si continúa vigente el beneficio.

Gabriel Arias

Con la llegada del frío y el aumento del consumo de gas en los hogares durante el invierno, miles de usuarios están buscando confirmar si todavía mantienen activo el subsidio en las tarifas de servicios públicos.

Tras la situación económica que se atraviesa, muchas familias pueden modificar su presente tras la pérdida del empleo o una reducción de sus ingresos y, de esta manera, quedar habilitadas para recibir asistencia estatal.

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La aplicación Mi Argentina permite verificar en pocos pasos si una persona continúa recibiendo el beneficio tanto para la luz como para el gas.

¿Cómo saber si el subsidio al gas sigue activo?

Para verificar si el beneficio del subsidio al gas continúa vigente, primero es necesario descargar la aplicación Mi Argentina desde App Store o Play Store y generar un usuario con contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe ingresar a la sección "Trámites", donde aparecerán sus datos personales y el estado actual de los subsidios correspondientes a luz y gas.

Si en ambos servicios figura "sí" junto al período vigente, no deberían existir cambios en la facturación relacionada con los subsidios energéticos. En caso de que el beneficio no aparezca activo, también es posible iniciar el trámite de inscripción o actualización desde la misma plataforma oficial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio al gas?

Pueden acceder al subsidio los hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales. Entre los principales requisitos aparecen los siguientes:

  • No superar ingresos por $4.303.391
  • Tener menos de dos propiedades
  • Contar con vehículos de más de tres años de antigüedad
  • Declarar correctamente la composición familiar


Para anotarse o actualizar datos, los usuarios deben completar el formulario oficial, declarar ingresos del hogar y enviar la solicitud bajo carácter de declaración jurada. También existen canales de atención presencial y telefónica para realizar consultas sobre el estado del subsidio y el proceso de inscripción.


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