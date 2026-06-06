"Todas las personas mayores fueron al principio niños": qué esconde la célebre frase de "El Principito" sobre la felicidad

Una de las frases más conocidas de "El Principito", la obra maestra del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, cobra ahora más vigencia que nunca: "Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan".

En una época marcada por la inmediatez, las exigencias laborales y las pantallas, recordar esa mirada sencilla se ha vuelto una necesidad para la salud mental.

La trampa del piloto automático y la hiperconectividad

Cuando el libro señala que casi nadie recuerda su infancia, no se refiere al olvido cronológico, sino a la pérdida de una postura ante la vida. Mientras que el niño observa, pregunta y siente sin la necesidad de entenderlo todo para disfrutarlo, el adulto tiende a racionalizar, anticipar y controlar cada variable.

En la era de la hiperconectividad, el entorno digital nos satura de estímulos y ruido constante. Esta dinámica nos empuja a funcionar bajo una inercia cotidiana donde dejamos de mirar los detalles para empezar a operar bajo los esquemas de una sociedad que valora la velocidad por sobre la contemplación, bloqueando por completo la curiosidad natural.

La lectura de obras clásicas como "El Principito" se transforma en un canal para interrumpir la hiperconectividad diaria, permitiendo pausar el piloto automático y recuperar la capacidad de contemplación.

Qué se pierde cuando dejamos de mirar con curiosidad

No existe una edad exacta en la que se abandona la mirada de la niñez, pero el proceso se acelera a medida que incorporamos normas, rutinas rígidas y expectativas ajenas. Al intentar explicar la realidad exclusivamente a través de la lógica y los prejuicios, se empieza a confundir lo razonable con lo verdaderamente importante.

Esta desconexión tiene consecuencias directas en el bienestar emocional. En primer lugar, detona una rigidez interpersonal donde el adulto suele volverse excesivamente serio, exigente y vive corriendo de un lado a otro sin tiempo para la contemplación. Asimismo, favorece la superficialidad, priorizando la apariencia por sobre el sentimiento genuino, lo que aumenta los contactos en redes sociales pero disminuye la calidad de los vínculos verdaderos. Finalmente, este ritmo frenético genera un marcado malestar psicológico, donde la comparación constante alimenta niveles altos de frustración crónica, impaciencia y una profunda sensación de vacío.

Herramientas para proteger el asombro y volver a lo esencial

La propuesta de la literatura de Saint-Exupéry no es una invitación a la inmadurez, sino una estrategia para recuperar la flexibilidad y la alegría de vivir. Conectar con el niño interior permite aliviar los formalismos, reír con mayor frecuencia y transitar la rutina con una estructura mental más ligera.

Para proteger esta capacidad dentro del caos diario, la clave fundamental radica en hacer pausas conscientes. Acciones tan simples como contemplar un paisaje, caminar sin una meta fija o sostener espacios de silencio permiten romper el automatismo. La meta no es la actividad elegida, sino la actitud con la que se realiza: mirar el entorno como si fuera la primera vez. Cambiar la perspectiva ayuda a recordar que lo esencial es invisible a los ojos, devolviendo el valor al tiempo compartido y a la calma.