"Todos, todos, todos": el documental que revive el legado de paz, cercanía e inclusión del Papa Francisco a un año de su muerte

Tras cumplirse un año del fallecimiento del papa Francisco, los medios locales Vatican News, Vatican Radio y L'Osservatore Romano recordaron sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado "Todos, Todos, Todos".

El material fílmico está basado las expresiones más emblemáticas del Pontífice de cercanía a las periferias, de sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por la guerra mundial fragmentada, y entre ellas sobresalen: "Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos" y "Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres", pronunciada al inicio de su ministerio.





"¡Todos, todos, todos!", que está disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés, es el eje central de una narrativa visual que transmite la esencia pastoral del pontificado de Jorge Bergoglio.

Mediante imágenes de archivo y secuencias s

imbólicas, el vídeo muestra una Iglesia en constante movimiento, capaz de dialogar y estar presente en medio de las heridas de la historia.

El papado de Francisco





Desde la centralidad de la misericordia hasta la construcción de relaciones directas, los años de Francisco como Papa se presentan como una experiencia eclesial que tradujo el Evangelio en gestos concretos y universalmente comprensibles.

"Más que un recuerdo, se trata, por tanto, de una memoria viva, una mirada que, un año después de la muerte de Francisco, sigue cuestionando el presente de la Iglesia y del mundo", subrayaron los creadores del material.