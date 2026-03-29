Un informe arrojó que solo el 35% de los jóvenes menores de 24 años están interesados en las noticias

Un informe de Reuters arrojó que solo el 35% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años están interesados en las noticias.

De acuerdo con el estudio, no es ya que los jóvenes solamente están migrando masivamente de los medios de comunicación a las redes sociales: este grupo etario está menos interesado por las noticias (vengan de donde vengan).

A su vez, la tendencia de un crecimiento en el consumo de información por redes sociales es un hecho irrefutable, ya que el 39% de los jóvenes de 18-24 años se informa por esta vía (frente al 21% de esa misma franja de edad, hace 10 años).

%uD83D%uDCCA Este estudio de Reuters Institute (en el Reino Unido) es demoledor: https://t.co/Jo7BDu629I



1%uFE0F%u20E3 No es ya que los jóvenes están migrando masivamente de los medios de comunicación a las redes sociales, algo obvio; es que los jóvenes cada vez están menos interesados por las... pic.twitter.com/QdTBWLq7b4 March 27, 2026

Otro tema en donde puntualmente se ve un fuerte decrecimiento es el consumo de información política.

Las noticias políticas le interesan solamente a un 22% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Esto frente al 51% de los mayores de 55 atentos a este consumo.

Los consumos de los más jóvenes

A la hora de elegir sus redes sociales predilectas, Instagram es la principal fuente de información (30%) en la franja de 18 a 24 años, seguida por YouTube (23%), TikTok (22%), Twitter / X (20%), Facebook (16%) y WhatsApp (15%).

Además, el 59% de jóvenes de 18-24 años consume podcasts, frente al 24% de los mayores de 55 años.



Uno de los datos más llamativos es que los más jóvenes (18-24 años) prestan mucha más atención a los creadores de contenido y personalidades (51% vs. 39%), que los mayores de 55 años (32% vs. 46%).