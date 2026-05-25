"Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado", Manuel Belgrano

"Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado", es una de las frases más resonantes del prócer argentino Manuel Belgrano durante el proceso independentista de la nación que comenzo el 25 de mayo de 1810.

En esta frase remarca la importancia de la educación y cómo puede afectar la formación a la que puede acceder cada ciudadano para evitar que sean sometidos por otros en contra de sus intereses.

El origen de esta frase

La frase célebre pertenece a Manuel Belgrano; sin embargo, no se pudo determinar una fecha exacta o un documento específico en el que se haya desarrollado.

Que significa esta frase

"Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado" enfatiza en que la educación que reciben los ciudadanos permite formarlos para afrontar la vida de una forma crítica, lo que evitaría que sean sometidos para obrar en su perjuicio de manera involuntaria.

Plantea que el conocimiento es una herramienta clave en el ámbito social para poder posicionarse ante lo que ocurre en la vida cotidiana con un pensamiento propio que puede garantizar soberanía.

Belgrano es uno de los próceres más influyentes de la política argentina.

Quién fue Manuel Belgrano

Manuel Belgrano fue un abogado y político de los más influyentes en la historia de Argentina, que fue uno de los seis vocales que conformó la Primera Junta de Gobierno desde el 25 de mayo de 1810.

Además es reconocido por ser el creador de la bandera nacional, hito histórico por el cual es conmemorado el Día de la Bandera cada 20 de junio, fecha en la que se celebra su paso hacia la inmortalidad.