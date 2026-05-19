Una familia del AMBA necesitó casi $250.000 para pagar luz, gas, agua y transporte en mayo

Una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $249.834 durante mayo para cubrir sus gastos de luz, gas, agua y transporte público, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, elaborado por UBA-Conicet. La canasta de servicios públicos se encareció un 17,5% respecto a abril y un 50% en términos interanuales, superando en 16 puntos porcentuales al índice general de precios del período.

En abril, ese mismo conjunto de gastos equivalía a $212.694. El salto mensual se explica, según el informe, por "la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional".

El gas, el mayor salto del mes

El rubro que más impactó en la suba mensual fue el gas natural, con un incremento del 53,3% respecto a abril. "El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año", explicaron los analistas del IIEP.

Dentro de la canasta, los valores promedio quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Transporte público: $110.348

$110.348 Luz: $52.811

$52.811 Gas: $49.972

$49.972 Agua: $36.612





El transporte, el gasto que más pesa

Aunque el gas lideró la suba mensual, el rubro que más pesa dentro de la canasta es el transporte, con un gasto de $110.348 que representa el 48% del total. En mayo, los boletos tuvieron un alza del 5,4% en la Ciudad de Buenos Aires y del 11% en el conurbano bonaerense. El informe destacó que el transporte "aportó por sí solo 29 puntos porcentuales de los 50 totales del incremento interanual".

La brecha entre el costo real del boleto y lo que abona el usuario sigue siendo significativa: el informe estima que el valor técnico asciende a $1.960 por viaje, muy por encima de las tarifas vigentes en el AMBA.

En cuanto a los subsidios, los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% del costo de luz y gas, mientras el Estado financia el 41% restante. Los subsidios reales subieron un 14% hasta el 17 de mayo y acumularon $2,9 billones en los últimos doce meses.

Cuánto del sueldo se va en servicios

El peso de la canasta sobre los ingresos también creció. En mayo, los servicios públicos representaron el 14% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Esto implica que un trabajador puede adquirir 7,5 canastas con su sueldo, contra las 8,6 que podía cubrir un año atrás. Desde enero, la canasta acumula una suba del 36,2%.